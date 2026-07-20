EQS-News: Der ANTHBOT M9 Pro kommt mit HoloSense™ Quad-Fusion-Navigation auf den Markt - für eine einfache, kabellose Rasenpflege

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Der ANTHBOT M9 Pro kommt mit HoloSense™ Quad-Fusion-Navigation auf den Markt - für eine einfache, kabellose Rasenpflege



20.07.2026 / 10:50 CET/CEST

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DÜSSELDORF, Deutschland, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ANTHBOT hat offiziell den M9 Pro vorgestellt, einen kabellosen Premium-Mähroboter, der für eine intelligentere und mühelose Rasenpflege in komplexen Privatgärten entwickelt wurde. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Navigation, intelligenter Automatisierung und professioneller Mähleistung macht der M9 Pro die Pflege eines schönen Rasens einfacher denn je.

ANTHBOT M9 Pro Works with HoloSenseâ„¢ Quad-Fusion Navigation System

HoloSense™ Quad-Fusion-Navigation für eine zuverlässige autonome Navigation in allen Situationen

Dank der HoloSense™ Quad-Fusion-Navigation kombiniert der M9 Pro 360°-LiDAR, RTK, NetRTK und Dual AI Vision und bietet so eine zuverlässige autonome Navigation für alle Einsatzszenarien. Das System passt sich kontinuierlich an offene Rasenflächen, schattige Bereiche, enge Durchgänge und komplexe Gartenstrukturen an und sorgt so für ein gleichmäßiges, präzises Mähen ohne Begrenzungsdraht.

Entwickelt für komplexe Gärten und kabellosen Komfort

Der M9 Pro ist für Rasenflächen von bis zu 1.000 m² ausgelegt und zeichnet sich durch eine kabellose Installation, automatische Kartierung sowie eine intelligente Zeitplanung aus und macht damit die aufwendige Einrichtung herkömmlicher Mähroboter überflüssig. Über die ANTHBOT-App können Nutzer bis zu 32 Mähzonen verwalten und vom ersten Tag an ein echtes „Drop & Mow" -Erlebnis genießen.

Eine intelligente Routenplanung und eine KI-gestützte Hinderniserkennung helfen dem Mähroboter dabei, sicher um Bäume, Blumenbeete, Wege und andere Hindernisse im Garten zu navigieren.

Professionelle Mähleistung

Der M9 Pro sorgt mit intelligenten U-förmigen Mähmustern und der Kantenmähtechnologie EdgeWiz™ für einen gepflegten Rasen. Dank seiner kompakten Bauweise passt er durch Durchgänge mit einer Breite von nur 65 cm, bewältigt Steigungen von bis zu 45 % (24°), überwindet Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 3 cm und erkennt mithilfe von AI Vision mehr als 1.000 verschiedene Hindernisarten.

Der M9 Pro arbeitet bei einem Geräuschpegel von ≤58 dB und verfügt über die Schutzklasse IPX6. Er ist für eine zuverlässige und wartungsarme Rasenpflege während der gesamten Mähsaison ausgelegt.

Verfügbarkeit

Vorbestellungen für den ANTHBOT M9 Pro sind seit dem 15. Juli 2026 möglich; der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 27. Juli 2026. Bei einer Vorbestellung des M9 Pro über den offiziellen ANTHBOT-Onlineshop erhalten Kunden solange der Vorrat reicht eine kostenlose Mähergarage im Wert von 169 €.

Der ANTHBOT M5 Pro, der für Rasenflächen von bis zu 500 m² ausgelegt ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

Informationen zu ANTHBOT

ANTHBOT vereinfacht die Rasenpflege im privaten Bereich durch KI-gestützte Automatisierung und fortschrittliche Navigation. Die Marke ist in über 30 Ländern vertreten, gehört zu den meistverkauften Marken für Mähroboter bei Amazon Deutschland und ist ein zuverlässiger Partner führender europäischer Einzelhändler wie BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, der Salling Group und Landi. Weitere Informationen erhalten Sie unter anthbot.com.

Medienkit https://drive.google.com/drive/folders/1ioo0iSCbvHiwicSMZYqsWo9PUm7w9Huk

ANTHBOT logo

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