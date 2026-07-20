EQS-News: DN Group AG: Beteiligung Algene erhält Zertifizierung nach GMP-Standard für Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie

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DN Group AG: Beteiligung Algene erhält Zertifizierung nach GMP-Standard für Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie



20.07.2026 / 11:27 CET/CEST

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DN Group AG: Beteiligung Algene erhält Zertifizierung nach GMP-Standard für Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie

Prozesse und Produktionsanlagen entsprechen DIN-Norm und erfüllen hohe Qualitäts- und Hygienestandards der Food- und Kosmetikindustrie

Skalierbarkeit der Produktion im Industriemaßstab bestätigt



Frankfurt am Main, 20. Juli 2026 – Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) berichtet über aktuelle Entwicklungen bei ihrer Beteiligung Algene Holding SE („Algene“). Algene hat eine Zertifizierung nach GMP-Standard („Good-Manufacturing-Practice“) von der Quantum Quality GmbH erhalten, nachdem eine umfassende Qualitätsprüfung nach DIN-Norm (DIN EN ISO 22716:2007) erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Produktherstellung, Prozesse, Hygienemaßnahmen und Produktionsanlagen von Algene erfüllen somit alle Anforderungen, um Mikroalgen für die streng regulierte Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie herzustellen. Gemäß dem Audit-Prozess wurde zudem bestätigt, dass Algene seine Mikroalgen in einem industriellen und kommerziellen Maßstab herstellen kann.

Algene hat kürzlich bereits erstmals hochreine Mikroalgen im Industriemaßstab geerntet und dabei einen Ertrag von 4.500 Litern erzielt (siehe Corporate News vom 13. Juli 2026). Derzeit befindet sich die DN Group-Beteiligung in fortgeschrittenen Gesprächen für Partnerschaften mit namhaften Kunden aus der Kosmetikindustrie.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group: „Mit der GMP-Zertifizierung liegt nun auch eine wichtige regulatorische Voraussetzung für die industrielle Produktion und Vermarktung unserer hochreinen Mikroalgen vor. Algene ist somit in der Lage, große Player aus der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie zu beliefern und damit am stark wachsenden Markt für Mikroalgen zu partizipieren.“

Über DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

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