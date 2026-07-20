EQS-News: LAIQON informiert über eine Veränderung im Aufsichtsrat

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LAIQON informiert über eine Veränderung im Aufsichtsrat



20.07.2026 / 17:08 CET/CEST

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LAIQON informiert über eine Veränderung im Aufsichtsrat

Hamburg, 20. Juli 2026

Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) informiert darüber, dass das Aufsichtsratsmitglied Herr Jörg Ohlsen sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31. August 2026 aus persönlichen Gründen niedergelegt hat.

Vorstand und Aufsichtsrat bedauern die Entscheidung von Herrn Ohlsen und danken ihm für sein langjähriges Engagement, die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der LAIQON AG.

Da die Erklärung der Niederlegung erst nach der am 17. Juli 2026 erfolgten Veröffentlichung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 im Bundesanzeiger eingegangen ist, konnte kein Tagesordnungspunkt für die Wahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats vorgesehen werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Aktionären, deren Anteile die Voraussetzungen des § 122 Abs. 2 AktG erfüllen, das Recht zusteht, eine entsprechende Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen, um die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes im Rahmen der anstehenden ordentlichen Hauptversammlung zu ermöglichen. Ein solches Ergänzungsverlangen muss der Gesellschaft bis spätestens zum 2. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 11,0 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Kontakt:

LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com

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