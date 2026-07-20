EQS-News: SAF-HOLLAND ernennt Alexandre Charpiot zum President EMEA

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SAF-HOLLAND ernennt Alexandre Charpiot zum President EMEA



20.07.2026 / 10:44 CET/CEST

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SAF-HOLLAND ernennt Alexandre Charpiot zum President EMEA



Langjähriger SAF-HOLLAND Manager übernimmt zum 1. September 2026 die Leitung der Region EMEA

Bessenbach, 20. Juli 2026. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat Alexandre Charpiot mit Wirkung zum 1. September 2026 zum neuen President EMEA berufen. Er folgt auf Christoph Günter, der sich künftig einer neuen Führungsaufgabe außerhalb der SAF-HOLLAND Group widmen wird.

Christoph Günter hat die Entwicklung der Region EMEA in den vergangenen knapp sieben Jahren maßgeblich geprägt. Als President EMEA und Mitglied des Executive Teams verantwortete er das größte regionale Geschäft der SAF-HOLLAND Group. In seine Amtszeit fielen unter anderem die erfolgreiche Integration von Haldex in der Region EMEA sowie die Erschließung neuer Wachstumschancen in strategisch wichtigen Märkten.

„Christoph Günter hat die Region EMEA in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt und weiterentwickelt. Im Namen des gesamten Managementteams danke ich ihm herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“, sagt Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender und CEO der SAF-HOLLAND SE.

Mit Alexandre Charpiot übernimmt eine erfahrene Führungskraft mit langjähriger Unternehmenszugehörigkeit die Verantwortung für die Region EMEA. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2009 hat er verschiedene Führungspositionen im Erstausrüstungs-, und Ersatzteilgeschäft bekleidet. Neben der Verantwortung für das Ersatzteilgeschäft leitete er auch die zugehörigen Teilbereiche wie Logistik, Einkauf und Produktmanagement.

In den folgenden Jahren führte er sowohl das Ersatzteilgeschäft als auch das Erstausrüstungsgeschäft in der Region EMEA. Seit 2022 leitet er als Vice President Sales OEM EMEA die Vertriebsaktivitäten im Erstausrüstungsgeschäft, verantwortet europäische Tochtergesellschaften und spielte eine wichtige Rolle bei der Integration von Haldex, Tecma und Assali Stefen.

Dank seiner umfassenden Erfahrung in der Nutzfahrzeugindustrie, seiner langjährigen Zusammenarbeit mit internationalen Kunden sowie seiner ausgeprägten Vertriebsexpertise verfügt Alexandre Charpiot über beste Voraussetzungen, um die erfolgreiche Entwicklung der Region fortzuführen. In unterschiedlichen Führungsfunktionen hat er wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung des europäischen Geschäfts sowie zur Integration der Vertriebsaktivitäten von SAF-HOLLAND und Haldex geleistet.

In seiner neuen Funktion wird Alexandre Charpiot die Region EMEA konsequent auf die strategischen Ziele der drive2030-Strategie ausrichten. Im Fokus stehen dabei die weitere Stärkung der Marktposition, die kontinuierliche Optimierung der operativen Leistungsfähigkeit sowie die gezielte Erschließung zusätzlicher Wachstumschancen entlang des Produktportfolios.

Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 949

dana.unger@safholland.de

Alexander Pöschl

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 117

alexander.poeschl@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich rund 5.600 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 1,73 Mrd. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2025 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND SE Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Deutschland Telefon: +49 6095 301-949 E-Mail: ir@safholland.de Internet: www.safholland.com ISIN: DE000SAFH001 WKN: SAFH00 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 222100QJQLUJHWREL058 EQS News ID: 2368386

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