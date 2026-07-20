EQS-News: SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026
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SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026
20.07.2026 / 10:30 CET/CEST
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Augsburg, 20. Juli 2026
Die Vorbereitungen für die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) schreiten weiter voran. Am 11. und 12. November 2026 bringt die MKK im The Charles Hotel in München erneut börsennotierte Unternehmen mit institutionellen Investoren, Analysten und Finanzjournalisten zusammen.
Die MKK zählt seit vielen Jahren zu den etablierten Kapitalmarktveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Neben den Unternehmenspräsentationen bilden die individuell koordinierten 1on1-Meetings einen wesentlichen Bestandteil des Konferenzformats. Sie ermöglichen vertiefende Gespräche zwischen Unternehmensvertretern und Kapitalmarktteilnehmern in einem professionellen und persönlichen Rahmen.
Aktuell haben bereits folgende Unternehmen ihre Teilnahme an der 42. MKK bestätigt:
|Unternehmen
|ISIN
|BENO Holding AG
|DE000A11QLP3
|Circus SE
|DE000A2YN355
|DATA MODUL AG
|DE0005498901
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
|DE000A13SUL5
|Energy S.p.A.
|IT0005500712
|HAMBORNER REIT AG
|DE000A3H2333
|Hoenle AG
|DE0005157101
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|DE0006083405
|Instone Real Estate Group SE
|DE000A2NBX80
|LION E-Mobility AG
|CH0560888270
|Marinomed Biotech AG
|ATMARINOMED6
|Mensch und Maschine Software SE
|DE0006580806
|MERKUR PRIVATBANK KGaA
|DE0008148206
|Mountain Alliance AG
|DE000A12UK08
|Net-Digital AG
|DE000A2BPK34
|Nynomic AG
|DE000A0MSN11
|Otofarma S.p.A.
|IT0005663361
|PALFINGER AG
|AT0000758305
|RATIONAL AG
|DE0007010803
|Readcrest Capital AG
|DE000A1E89S5
|SYZYGY AG
|DE0005104806
|thyssenkrupp AG
|DE0007500001
|trivago N.V.
|US89686D3035
|UmweltBank AG
|DE0005570808
|Verve Group SE
|SE0018538068
Mit dem bisherigen Teilnehmerfeld präsentiert die 42. MKK bereits eine breite Mischung aus Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen und Branchen.
Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter startet Anfang Oktober 2026 über
. Ab diesem Zeitpunkt werden dort ebenfalls das vollständige Konferenzprogramm sowie die Buchungsmöglichkeiten für 1on1-Gespräche zur Verfügung stehen.
Anmeldungen für Unternehmen weiterhin möglich:
Börsennotierte Unternehmen haben weiterhin die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme an der 42. MKK anzumelden und sich attraktive Präsentations- und Meeting-Slots zu sichern.
Interesse an einer Präsentation auf der 42. MKK?
Gerne informieren wir Sie über die Teilnahmebedingungen, verfügbaren Präsentationsformate und noch freie Slots.
Bitte beachten Sie:
Unsere Kontaktadresse lautet ab sofort
. Wir freuen uns, wenn Sie die neue E-Mail-Adresse in Ihren Kontakten hinterlegen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:
GBC AG Eventmanagement
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de
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