EQS-News: SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026

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SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026



20.07.2026 / 10:30 CET/CEST

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Augsburg, 20. Juli 2026

Die Vorbereitungen für die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) schreiten weiter voran. Am 11. und 12. November 2026 bringt die MKK im The Charles Hotel in München erneut börsennotierte Unternehmen mit institutionellen Investoren, Analysten und Finanzjournalisten zusammen.

Die MKK zählt seit vielen Jahren zu den etablierten Kapitalmarktveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Neben den Unternehmenspräsentationen bilden die individuell koordinierten 1on1-Meetings einen wesentlichen Bestandteil des Konferenzformats. Sie ermöglichen vertiefende Gespräche zwischen Unternehmensvertretern und Kapitalmarktteilnehmern in einem professionellen und persönlichen Rahmen.

Aktuell haben bereits folgende Unternehmen ihre Teilnahme an der 42. MKK bestätigt:

Unternehmen ISIN BENO Holding AG DE000A11QLP3 Circus SE DE000A2YN355 DATA MODUL AG DE0005498901 DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG DE000A13SUL5 Energy S.p.A. IT0005500712 HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 Hoenle AG DE0005157101 HORNBACH Holding AG & Co. KGaA DE0006083405 Instone Real Estate Group SE DE000A2NBX80 LION E-Mobility AG CH0560888270 Marinomed Biotech AG ATMARINOMED6 Mensch und Maschine Software SE DE0006580806 MERKUR PRIVATBANK KGaA DE0008148206 Mountain Alliance AG DE000A12UK08 Net-Digital AG DE000A2BPK34 Nynomic AG DE000A0MSN11 Otofarma S.p.A. IT0005663361 PALFINGER AG AT0000758305 RATIONAL AG DE0007010803 Readcrest Capital AG DE000A1E89S5 SYZYGY AG DE0005104806 thyssenkrupp AG DE0007500001 trivago N.V. US89686D3035 UmweltBank AG DE0005570808 Verve Group SE SE0018538068

Mit dem bisherigen Teilnehmerfeld präsentiert die 42. MKK bereits eine breite Mischung aus Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen und Branchen.

Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter startet Anfang Oktober 2026 über

www.mkk-konferenz.de

. Ab diesem Zeitpunkt werden dort ebenfalls das vollständige Konferenzprogramm sowie die Buchungsmöglichkeiten für 1on1-Gespräche zur Verfügung stehen.

Anmeldungen für Unternehmen weiterhin möglich:

Börsennotierte Unternehmen haben weiterhin die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme an der 42. MKK anzumelden und sich attraktive Präsentations- und Meeting-Slots zu sichern.

Interesse an einer Präsentation auf der 42. MKK?

Gerne informieren wir Sie über die Teilnahmebedingungen, verfügbaren Präsentationsformate und noch freie Slots.

Bitte beachten Sie:

Unsere Kontaktadresse lautet ab sofort

info@mkk-konferenz.de

. Wir freuen uns, wenn Sie die neue E-Mail-Adresse in Ihren Kontakten hinterlegen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

GBC AG Eventmanagement

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de

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