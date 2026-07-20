EQS-News: SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026

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SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026

20.07.2026 / 10:30 CET/CEST
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Augsburg, 20. Juli 2026

Die Vorbereitungen für die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) schreiten weiter voran. Am 11. und 12. November 2026 bringt die MKK im The Charles Hotel in München erneut börsennotierte Unternehmen mit institutionellen Investoren, Analysten und Finanzjournalisten zusammen.

Die MKK zählt seit vielen Jahren zu den etablierten Kapitalmarktveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Neben den Unternehmenspräsentationen bilden die individuell koordinierten 1on1-Meetings einen wesentlichen Bestandteil des Konferenzformats. Sie ermöglichen vertiefende Gespräche zwischen Unternehmensvertretern und Kapitalmarktteilnehmern in einem professionellen und persönlichen Rahmen.

Aktuell haben bereits folgende Unternehmen ihre Teilnahme an der 42. MKK bestätigt:

UnternehmenISIN
BENO Holding AGDE000A11QLP3
Circus SEDE000A2YN355
DATA MODUL AGDE0005498901
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AGDE000A13SUL5
Energy S.p.A.IT0005500712
HAMBORNER REIT AGDE000A3H2333
Hoenle AGDE0005157101
HORNBACH Holding AG & Co. KGaADE0006083405
Instone Real Estate Group SEDE000A2NBX80
LION E-Mobility AGCH0560888270
Marinomed Biotech AGATMARINOMED6
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806
MERKUR PRIVATBANK KGaADE0008148206
Mountain Alliance AGDE000A12UK08
Net-Digital AGDE000A2BPK34
Nynomic AGDE000A0MSN11
Otofarma S.p.A.IT0005663361
PALFINGER AGAT0000758305
RATIONAL AGDE0007010803
Readcrest Capital AGDE000A1E89S5
SYZYGY AGDE0005104806
thyssenkrupp AGDE0007500001
trivago N.V.US89686D3035
UmweltBank AGDE0005570808
Verve Group SESE0018538068

Mit dem bisherigen Teilnehmerfeld präsentiert die 42. MKK bereits eine breite Mischung aus Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen und Branchen.

Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter startet Anfang Oktober 2026 über

www.mkk-konferenz.de

. Ab diesem Zeitpunkt werden dort ebenfalls das vollständige Konferenzprogramm sowie die Buchungsmöglichkeiten für 1on1-Gespräche zur Verfügung stehen.

Anmeldungen für Unternehmen weiterhin möglich:

Börsennotierte Unternehmen haben weiterhin die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme an der 42. MKK anzumelden und sich attraktive Präsentations- und Meeting-Slots zu sichern.

Interesse an einer Präsentation auf der 42. MKK?

Gerne informieren wir Sie über die Teilnahmebedingungen, verfügbaren Präsentationsformate und noch freie Slots.

Bitte beachten Sie:

Unsere Kontaktadresse lautet ab sofort

info@mkk-konferenz.de

. Wir freuen uns, wenn Sie die neue E-Mail-Adresse in Ihren Kontakten hinterlegen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

GBC AG Eventmanagement

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de

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