EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

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Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)



20.07.2026 / 21:09 CET/CEST

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Corporate News

KST Beteiligungs AG

ISIN: DE000A161309 / WKN: A16130

Sindelfingen, den 20. Juli 2026

Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

Die KST Beteiligungs AG weist für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von ca. TEUR 163 (Vorjahresperiode ca. TEUR 200) aus. Der Gewinn aus realisierten Kursdifferenzen aus dem Wertpapiergeschäft belief sich in den ersten sechs Monaten auf ca. TEUR 535 (Vorjahresperiode ca. TEUR 239). Abschreibungen auf das Wertpapierportfolio waren in Höhe von ca. TEUR 361 (Vorjahr ca. TEUR 49) vorzunehmen. Unter anderem wurden die Aktien der RCM Beteiligungs AG im Wertansatz reduziert, um insbesondere dem durch das erhöhte Zinsniveau reduzierten Ertragswert Rechnung zu tragen.

Die Erträge aus Wertpapieren in Form von Zinsen und Dividenden lagen nach den ersten sechs Monaten mit ca. TEUR 123 leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahresperiode ca. TEUR 128). Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft beliefen sich im ersten Halbjahr auf ca. TEUR 38 und lagen damit auf dem Niveau der Vorjahresperiode (ca. TEUR 39).

Die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft erreichen, unter anderem aufgrund gestiegener Geschäftsbesorgungsgebühren, nach sechs Monaten ca. TEUR 83 (Vorjahresperiode ca. TEUR 66). Die Personalkosten der Gesellschaft beliefen sich nahezu unverändert auf ca. TEUR 13 (Vorjahresperiode ca. TEUR 14).

Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG hat sich zum 30.06.2026 weiter auf ca. EUR 8,72 Mio. (31.12.2025: ca. EUR 8,56 Mio.) erhöht. In Höhe von ca. EUR 2,0 Mio. war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft erreichte zum 30.06.2026 ca. EUR 5,7 Mio., dies entspricht ca. 65 % der Bilanzsumme.

Der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG, der auch die nicht realisierten Kursdifferenzen des Wertpapierportfolios umfasst, liegt aktuell bei ca. EUR 1,15. Der Wertpapierbestand wird bei der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie zu aktuellen Börsenkursen bewertet. Die aus dem Verlustvortrag gebildeten aktiven latenten Steuern (ca. TEUR 432) werden bei der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie nicht einbezogen.

Hinsichtlich eines der im Bestand gehaltenen russischen Wertpapiere gibt es aktuelle Neuigkeiten. Die Sberbank-ADR-Position (WKN A1JB8N) wurde infolge der Russland-Sanktionen bereits im Geschäftsjahr 2022 in voller Höhe wertberichtigt. Im Juni 2026 wurde das zugrundeliegende ADR-Programm gekündigt und die Position zwangsweise durch JP Morgan verwertet. Uns sind daraus über zwei der drei Depotverbindungen Erlöse in Höhe von insgesamt ca. TEUR 78 zugeflossen. Da der Buchwert der Position bereits vollständig abgeschrieben war, stellen die Erlöse in voller Höhe einen Ertrag dar.

Für die verbleibenden 12.500 Stück, die über die Consorsbank verwahrt werden, lag uns zum Zeitpunkt dieser Mitteilung noch keine Abrechnung der Depotbank vor. Aus Vorsichtsgründen werden auf diese Position keine Erträge verbucht.

KST Beteiligungs AG

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E-Mail: voss@kst-ag.de

Impressum:

KST Beteiligungs AG, Sitz Stuttgart

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.kst-ag.de, info@kst-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 19241 AG Stuttgart

Vorstand: Reinhard Voss

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Sprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Fronäckerstaße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Telefon: +49 7031 4690960 E-Mail: info@kst-ag.de Internet: www.kst-ag.de ISIN: DE000A161309 WKN: A16130 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900D7BWFE3K9KJ964 EQS News ID: 2368876

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