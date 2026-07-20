EQS-News: Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE

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EQS-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Personalie
Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE

20.07.2026 / 14:00 CET/CEST
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Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE


München, 20. Juli 2026 – Christoph Burkhard, Finanzvorstand (CFO) der Wacker Neuson SE, wird nach mehr als fünfjähriger erfolgreicher Tätigkeit im besten gegenseitigen Einvernehmen zum Ablauf des 31. August 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden.

Hans Neunteufel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wacker Neuson SE, erklärt: „Wir danken Herrn Burkhard für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie seine wichtigen Beiträge zur nachhaltigen strukturellen Weiterentwicklung des Unternehmens. Wir wünschen Herrn Burkhard für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“

Reinhard Frisch, aktuell kaufmännischer Geschäftsführer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG in Reichertshofen, wird ab dem 1. September 2026 die Position des Finanzvorstandes (CFO) übernehmen. Herr Frisch ist seit 2004 in der Wacker Neuson Group beschäftigt und hat verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland wahrgenommen, u.a. als CFO bei der Wacker Neuson North America.

Hans Neunteufel: „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Frisch eine international erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen für diese wichtige Position gewinnen konnten.“

Kontakt:
Wacker Neuson SE
Peer Schlinkmann
Investor Relations
Preußenstraße 41
80809 München
Tel. +49-(0)89-35402-1823
ir@wackerneuson.com
www.wackerneusongroup.com

Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/presse

Über die Wacker Neuson Group:

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wacker Neuson SE
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80809 München
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Telefon:+49 - (0)89 - 354 02 - 1823
Fax:+49 (0)89 354 02 - 298
E-Mail:ir@wackerneuson.com
Internet:www.wackerneusongroup.com
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