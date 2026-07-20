EQS-News: ZPMC schließt den Versand von Stahlbrückenelementen für das australische „North East Link"-Projekt ab

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ZPMC schließt den Versand von Stahlbrückenelementen für das australische „North East Link"-Projekt ab

20.07.2026 / 04:15 CET/CEST
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SHANGHAI, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die letzte Lieferung von Stahlbrückenelementen, die von der Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. hergestellt wurden. (ZPMC) für das australische „North East Link"-Projekt ist abgefahren, womit die Fertigungsarbeiten des Unternehmens und alle für das Projekt geplanten Lieferungen abgeschlossen sind.

Der North East Link in Melbourne, Victoria, umfasst Tunnel, Brücken und die Infrastruktur für ein Schnellbussystem (BRT). Es wurde konzipiert, um die nördlichen und südöstlichen Vororte von Melbourne miteinander zu verbinden, und ist das größte Straßeninfrastrukturprojekt, das jemals in Victoria durchgeführt wurde.

Der Auftrag für das Projekt wurde im Mai 2025 offiziell vergeben, wobei ZPMC als Hauptlieferant des Konsortiums EBTA, dem Hauptauftragnehmer des Projekts, fungierte. ZPMC war für die Lieferung von drei Stahlbrücken mit einem Gesamtgewicht von rund 10.372 Tonnen Baustahl verantwortlich; die Bauteile wurden in neun planmäßigen Lieferungen versandt.

Cision
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