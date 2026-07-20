EQS-PVR: Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Enapter AG

Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



20.07.2026 / 20:35 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Enapter AG Straße, Hausnr.: Bleichenbrücke 9 PLZ: 20354 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200JIZN9JYP440O07

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Mehrere Mitteilungen unterlassen/fehlerhaft abgegeben, s. Ziffer 10.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Svelland Global Trading Fund

Registrierter Sitz, Staat: Grand Cayman, Kaimaninseln

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Svelland Global Trading Master Fund Limited



5. Datum der Schwellenberührung: 01.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 19,68 % 0,32 % 20,001588928783 % 32071922 letzte Mitteilung 20,12 % 0,35 % 20,47 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A255G02 0 6311079 0,00 % 19,68 % Summe 6311079 19,68 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Swaps Bar 103815 0,32 % Summe 103815 0,32 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Svelland Global Trading Fund % % % Svelland Global Trading Master Fund Limited 19,68 % % 20,00 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die letzte Mitteilung (siehe 6.) vom 22.7.2025 müsste wie folgt korrigiert werden: 19,67%/0,35%/20,02% am 1.9.2025.

Zwischenzeitlich unterlassene Mitteilungen: 20,01%/0,35%/20,36% am 8.9.2025, 19,22%/0,32%/19,54% am 11.12.2025.



Datum

16.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Bleichenbrücke 9 20354 Hamburg Deutschland Internet: www.enapterag.de LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07

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