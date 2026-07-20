EU verhängt 550 Millionen Euro Strafe gegen AliExpress
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verhängt eine Millionenstrafe gegen den Online-Marktplatz AliExpress wegen des Verkaufs illegaler Produkte. Der chinesische Online-Riese muss 550 Millionen Euro zahlen, unter anderem weil gefälschte Kleidung, unsicheres Spielzeug und gefährliche Kosmetika wochenlang nicht von der Plattform genommen wurden, wie die Europäische Kommission mitteilte./tre/DP/nas
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