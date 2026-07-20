EZB: Inflationserwartungen der Firmen im Frühjahr weitgehend unverändert

Berlin, 20. ⁠Jul (Reuters) - Die Inflationserwartungen der Unternehmen im Euroraum haben sich laut einer EZB-Umfrage im Frühjahr weitgehend stabilisiert. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Befragung über den Zugang von Unternehmen im Euroraum zu Finanzmitteln (SAFE) für das zweite Quartal hervor. Im Mittel (Median) erwarten die mehr als 5000 ‌befragten Firmen wie bereits im ersten Quartal auf Sicht von einem und von drei Jahren jeweils eine Teuerungsrate von 3,0 Prozent. Auf Fünfjahressicht stieg der veranschlagte Wert ⁠leicht auf ⁠3,1 Prozent gegenüber 3,0 Prozent im Vorquartal.

Zugleich gingen die Erwartungen für das Lohnwachstum auf Jahressicht auf 2,5 Prozent zurück. Im ersten Quartal war noch mit einem Plus von 2,8 Prozent gerechnet worden. Die Umfrage-Ergebnisse dienen dem EZB-Rat als eine Orientierungshilfe für den Zinsentscheid am Donnerstag. Die Währungshüter hatten den Leitzins im Juni um einen Viertelpunkt auf ‌2,25 Prozent angehoben und könnten nach Einschätzung von ‌Fachleuten nun pausieren.

Doch muss die Europäische Zentralbank aus Sicht von Bundesbankchef Joachim Nagel und weiterer Notenbanker weiterhin auf der Hut sein: Es gilt zu vermeiden, dass der vom wiederaufgeflammten Iran-Krieg befeuerte ⁠Anstieg der Energiekosten auf andere Preise übergreift und einen dauerhaften Inflationsschub auslöst.

Mit einer Inflationsrate von ‌zuletzt 2,8 Prozent verfehlen die Währungshüter ihre ⁠Zielmarke von 2,0 Prozent deutlich. Viele Experten erwarten daher, dass der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde den Leitzins im September anheben könnte, sollte die Inflation nicht bald abebben.

"ERHEBLICHE HERAUSFORDERUNGEN"

"Nachdem zuletzt steigende Energiepreise infolge der geopolitischen Spannungen im Nahen ‌Osten wieder Inflationssorgen aufkommen ließen, wird entscheidend ⁠sein, wie die Notenbank das Verhältnis zwischen ⁠nachlassendem Preisauftrieb und einer sich nur moderat erholenden Konjunktur bewertet", meint Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten stellt die Firmen laut der EZB-Umfrage vor erhebliche Herausforderungen. Als wesentliche Strategien im Umgang mit den geopolitischen Spannungen nannten die Unternehmen die Suche nach alternativen Lieferanten sowie Investitionen in Energieeffizienz. Zudem berichteten 21 Prozent von einer Aufstockung ihrer Lagerbestände, während 15 Prozent Anpassungen bei Versicherungen oder der Handelsfinanzierung erwähnten. Demgegenüber gaben lediglich acht Prozent an, ihre Aktivitäten in ⁠betroffenen Exportmärkten zu reduzieren oder auszusetzen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)