Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.07.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AGNC InvestmentBericht 2. Quartal 2026
ALSEA DE C.V.Bericht 2. Quartal 2026
AMC Entertainment HoldingsBericht 2. Quartal 2026
BELIMO HLDGBericht 2. Quartal 2026
Calix Inc.Bericht 2. Quartal 2026
CovivioBericht 2. Quartal 2026
Domino's PizzaBericht 2. Quartal 2026
HexpolBericht 2. Quartal 2026
NUVAU MINERALS INC.Bericht 1. Quartal 2026
RyanairBericht 1. Quartal 2027
Steel DynamicsBericht 2. Quartal 2026
Thule GroupBericht 2. Quartal 2026
UraniumX DiscoveryBericht 3. Quartal 2026
W.R. BerkleyBericht 2. Quartal 2026
Zions Bancorp.Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AGNC Investment
AMC Entertainment Holdings
Ryanair
Domino's Pizza
BELIMO HLDG
W.R. Berkley
UraniumX Discovery
Covivio
Steel Dynamics
Thule Group
Zions Bancorp.
Hexpol
Calix Inc.
Alsea de C.V.
NUVAU MINERALS INC.

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