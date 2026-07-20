Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.07.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|AGNC Investment
|Bericht 2. Quartal 2026
|ALSEA DE C.V.
|Bericht 2. Quartal 2026
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|Bericht 2. Quartal 2026
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|Bericht 2. Quartal 2026
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|Bericht 1. Quartal 2026
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|Bericht 2. Quartal 2026
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