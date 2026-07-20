Geringste Ernte von Freiland-Erdbeeren in Deutschland seit 31 Jahren erwartet

Berlin, 20. ⁠Jul (Reuters) - In Deutschland dürfte die Ernte von Erdbeeren und Spargel in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen. Bei Erdbeeren im Freiland wird im Vergleich zu 2025 mit einem Rückgang von 11,3 Prozent auf 71.300 Tonnen ‌gerechnet und damit auf die niedrigste Menge seit 1995, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu ersten Schätzungen mitteilte. Die Spargelernte ⁠dürfte binnen ⁠Jahresfrist um 3,4 Prozent auf 100.300 Tonnen sinken und damit den tiefsten Stand seit 2010 erreichen.

Eine Ursache für die geringere Erdbeerernte im Freiland ist die abnehmende Anbaufläche. Diese sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 7830 Hektar. Gegenüber dem Durchschnitt ‌von 2020 bis 2025 beträgt der Rückgang ‌sogar 18,5 Prozent. Regional wird die größte Ernte mit 18.100 Tonnen in Niedersachsen erwartet, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 14.600 Tonnen. In Baden-Württemberg, dem ⁠drittwichtigsten Anbaugebiet, soll die Ernte dagegen um 6,8 Prozent steigen. Höhere ‌Kosten für den Mindestlohn, Energie und ⁠Logistik sowie wetterbedingte Ernteausfälle sorgten vielerorts dafür, dass die Preise für Erdbeeren höher sind als in der Vergangenheit.

Beim Spargel lässt der Trend abnehmender Anbauflächen nach. Die im Ertrag stehende ‌Fläche dürfte mit 18.900 Hektar ⁠nur geringfügig um 1,5 Prozent unter ⁠dem Vorjahreswert liegen. Der meiste Spargel wird den Schätzungen zufolge mit 21.000 Tonnen in Niedersachsen gestochen. Dahinter folgen Bayern mit 20.100 Tonnen und Brandenburg mit 18.500 Tonnen.

Bei den Angaben handelt es sich den Statistikern zufolge um erste Schätzungen, die auf einer Vorerhebung vom Juni basieren. Endgültige Ergebnisse, die auch den Anbau in Gewächshäusern umfassen, sollen im Frühjahr 2027 veröffentlicht werden.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)