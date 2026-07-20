Neu-Delhi, ⁠19. Jul (Reuters) - Die indische Polizei hat einen geplanten Protestmarsch der rasant wachsenden Jugendbewegung Cockroach zum Parlament in Neu-Delhi verboten und steuert damit ‌auf eine Kraftprobe zu. Die Gruppierung, die den massiven Frust junger Inder über hohe Arbeitslosigkeit ⁠und ⁠Skandale bei Abschlussprüfungen kanalisiert, entwickelt sich zunehmend zu einer ernsthaften Herausforderung für Ministerpräsident Narendra Modi. Ungeachtet des Verbots wollen die Aktivisten am Montag zum Auftakt der neuen Sitzungsperiode ‌des Parlaments demonstrieren. Sie fordern ‌unter anderem die Entlassung des Bildungsministers.

Die im Mai gegründete Bewegung hatte innerhalb weniger Tage 22 ⁠Millionen Anhänger auf der Plattform Instagram gewonnen. ‌Auslöser war, dass landesweit ⁠Prüfungsfragen vorab durchgesickert waren, was Millionen von Schülern und Studenten betraf. Die Polizei in Neu-Delhi begründete das Verbot der Demonstration ‌mit strengen Sicherheitsvorkehrungen ⁠für die Parlamentssitzung. Es ⁠gelte ein Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als fünf Personen außerhalb eines ausgewiesenen Protestgeländes. Die Cockroach Janta Party erklärte dagegen, der Protestzug werde wie geplant stattfinden.

(Bericht von Abhijith Ganapavaram, Arpan Chaturvedi und Saurabh SharmaBearbeitet von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)