IRW-News: Copper One Resources Corp.: Copper One Resources unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme eines Kupferprojekts in Utah, erweitert das nordamerikanische Portfolio und aktualisiert die Bedingungen für die Special Warrants

IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: Copper One Resources unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme eines Kupferprojekts in Utah, erweitert das nordamerikanische Portfolio und aktualisiert die Bedingungen für die Special Warrants

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Vancouver, BC / 20. Juli 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Aktientauschvereinbarung (die verbindliche Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen, Rooinek Mining Corp., einem Unternehmen aus Nevada (Rooinek), und den Aktionären von Rooinek (die Aktionäre) abgeschlossen hat, nach welcher das Unternehmen 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Rooinek erwerben wird (die geplante Transaktion).

Mit dieser Übernahme erweitert Copper One sein wachsendes Portfolio um ein zweites Kupfer-Explorationsprojekt in den USA und ergänzt damit sein Vorzeigeprojekt, das Kupfer-Silber-Goldprojekt Majuba Hill in Nevada. Das Unternehmen gibt zudem eine Aktualisierung der Preisbedingungen für die bereits angekündigte, nicht vermittelte (non-brokered) Privatplatzierung von Special Warrants bekannt, wie nachstehend näher beschrieben wird.

Über Rooinek

Rooinek kontrolliert das Projekt Sport, das aus 108 zusammenhängenden, nicht patentierten Mining Claims besteht, die sich über eine Fläche von etwa 1.902 Acres (770 Hektar) innerhalb des historischen Bergbau-Distrikts San Francisco (Frisco) erstrecken und auf Grundstücken liegen, die vom US-amerikanischen Bureau of Land Management (BLM) im Beaver County im Westen von Utah verwaltet werden.

Das Projekt Sport liegt entlang desselben geologischen Trends wie das Kupfer-Gold-Projekt Cactus, das derzeit von Hawk Resources (ASX: HWK), vormals Alderan Resources, im Bergbaurevier San Francisco erkundet wird. Der historische Abbau im gesamten Revier lässt auf seine Prospektivität für Brekzien- und intrusionsbedingte Kupfer-Gold-Silbermineralisierungen schließen. Die Brekzien werden dahingehend interpretiert, dass sie mit einem verdeckten kupfermineralisierten Intrusionssystem vergesellschaftet sind.

Durch Oberflächenkartierung wurden umfangreiche magmatisch-hydrothermale Brekzien, Alterationen und strukturelle Merkmale identifiziert, die die Interpretation stützen, dass die oberflächennahe, brekziengebundene Mineralisierung mit einem großen intrusionsgebundenen Kupfersystem vergesellschaftet sein könnte. Moderne Explorationsmethoden könnten das Verständnis des Mineralpotenzials des Konzessionsgebiets erheblich verbessern.

Copper One ist der Ansicht, dass die günstige Geologie des Projektgebiets in Verbindung mit dem historischen Bergbau im Revier nahelegt, dass das Projekt Sport ein erhebliches Entdeckungspotenzial aufweist.

Das Konzessionsgebiet profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur, ganzjährigem Zugang und einer günstigen Topografie. Zu den derzeitigen Explorationstätigkeiten gehören die Zusammenstellung historischer Daten, Fernerkundung, geologische Kartierung und die Entnahme geochemischer Multi-Element-Proben, die darauf ausgelegt sind, prioritäre Bohrziele zu verfeinern.

Utah gilt allgemein als eine der führenden Bergbau-Jurisdiktionen Nordamerikas, die durch eine etablierte Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und eine lange Tradition verantwortungsvoller Rohstofferschließung unterstützt wird.

David Greenway, President und CEO von Copper One, nahm dazu wie folgt Stellung: Die Übernahme von Rooinek stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Strategie von Copper One dar, ein Portfolio hochwertiger Kupfer-Explorationsprojekte in erstklassigen nordamerikanischen Bergbau-Jurisdiktionen aufzubauen. Das Projekt Sport weist viele der geologischen Merkmale auf, nach denen wir suchen, unter anderem Hinweise auf ein potenziell bedeutendes intrusionsgebundenes Kupfersystem, eine ausgezeichnete Infrastruktur und ganzjährigen Zugang für die Exploration. Wir sind der Ansicht, dass diese Übernahme unser Vorzeigeprojekt Majuba Hill ergänzt und den Aktionären gleichzeitig Zugang zu einer weiteren vielversprechenden Gelegenheit für eine Kupferentdeckung in den Vereinigten Staaten bietet. Während wir die Entwicklung von Majuba Hill weiter vorantreiben, schafft Rooinek eine zusätzliche, spannende Wachstumsplattform zur langfristigen Steigerung des Shareholder-Value.

Bestimmungen der Transaktion

Gemäß den Bestimmungen der verbindlichen Vereinbarung wird das Unternehmen als Gegenleistung für den Erwerb von 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Rooinek insgesamt 14.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Gegenleistungsaktien) zu einem angenommenen Preis von 0,55 $ pro Gegenleistungsaktie anteilig an die Aktionäre ausgeben.

Sämtliche an die Aktionäre auszugebenden Gegenleistungsaktien unterliegen einer freiwilligen Escrow-Vereinbarung, nach welcher die Gegenleistungsaktien vertraglichen Weiterveräußerungsbeschränkungen unterliegen und an dem Tag freigegeben werden, der vier (4) Monate und einen (1) Tag nach dem Transaktionsabschluss eintritt.

Die geplante Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

a) Erhalt aller erforderlichen behördlichen, unternehmensrechtlichen und sonstigen Genehmigungen Dritter, einschließlich - sofern anwendbar - der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE); und

b) Erlangung eines unabhängigen NI-43-101-konformen technischen Berichts zum Projekt Sport durch Rooinek, der ein empfohlenes Explorationsarbeitsprogramm im Wert von mindestens 500.000 CAD vorsieht; und

c) Richtigkeit und Korrektheit der von den jeweiligen Parteien in der verbindlichen Vereinbarung abgegebenen Erklärungen und Zusicherungen in allen wesentlichen Aspekten zum Datum des Transaktionsabschlusses; und

d) Erfüllung und Einhaltung der jeweiligen Zusagen und Verpflichtungen durch die jeweilige Partei gemäß der verbindlichen Vereinbarung;

e) keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (wie in der verbindlichen Vereinbarung definiert) bei einer der Parteien; und

f) keine Maßnahmen, Verfahren oder rechtlichen Beschränkungen, die die geplante Transaktion rechtswidrig machen oder deren Abschluss anderweitig behindern oder untersagen würden.

Es besteht keinerlei Gewissheit, dass die geplante Transaktion wie geplant oder überhaupt durchgeführt wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte überprüft und genehmigt.

Aktualisierung zum bereits angekündigten Emissionsangebot von Special Warrants

Im Nachgang zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juli 2026 mit Bekanntgabe einer nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von bis zu 19.500.000 Special Warrants des Unternehmens (jeweils ein Special Warrant) zu einem Preis von 0,50 $ pro Special Warrant für einen gesamten Bruttoerlös von bis zu 9.750.000 $ (das Emissionsangebot) gibt das Unternehmen bekannt, dass es die Preisbestimmungen des Emissionsangebots geändert hat. Der Zeichnungspreis pro Special Warrant wurde von 0,50 $ auf 0,44 $ gesenkt, sodass sich ein revidierter gesamter Bruttoerlös von bis zu 8.580.000 $ ergibt (eine Reduzierung gegenüber 9.750.000 $). Die Anzahl der Special Warrants, die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegeben werden, bleibt unverändert bei bis zu 19.500.000.

Im Zusammenhang mit der Preisanpassung wurde der Ausübungspreis der Warrants zum Kauf von Aktien, die jeder Einheit, die bei Umwandlung der Special Warrants auszugeben ist, zugrunde liegen, von 0,62 $ auf 0,55 $ pro Stammaktie geändert. Alle übrigen Bedingungen des Emissionsangebots, einschließlich der Umwandlungsbedingungen der Special Warrants, der Zusammensetzung der Einheiten, der Laufzeit der Warrants, der Bestimmungen zur vorgezogenen Fälligkeit, der Zehn-Prozent-Sperrklausel und der beabsichtigten Verwendung des Erlöses, bleiben gegenüber den Angaben in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juli 2026 unverändert.

Das Unternehmen kann im Rahmen des Emissionsangebots eine Vermittlungsprovision in einer Höhe zahlen, die nach den Richtlinien der CSE zulässig ist.

Es wird erwartet, dass die Special Warrants gemäß den Ausnahmeregelungen von den Prospektpflichten gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht ausgegeben werden, einschließlich der Ausnahmeregelungen für akkreditierte Anleger, einer Mindestinvestition von 150.000 $ oder anderen einschlägigen Ausnahmen gemäß dem National Instrument 45-106 - Ausnahmen von der Prospektpflicht. Vor der Einreichung eines Prospektnachtrags und der automatischen Umwandlung der Special Warrants unterliegen die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere neben anderen Beschränkungen nach geltendem Recht einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschluss des Emissionsangebots.

Die im Rahmen der geplanten Transaktion und des Emissionsangebots auszugebenden Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act (Wertpapiergesetz) der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen ohne US-Registrierung bzw. ohne gültige Freistellung von den US-Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten bzw. an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar noch werden die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen verkauft, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Ausdehnung und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich des Campbell River im Bergbaurevier Vancouver in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für seine kupfer- und skarnreichen Porphyrformationen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Transaktion wird Copper One vier vielversprechende, auf Kupfer ausgerichtete Explorationsprojekte in Nevada, Utah und British Columbia besitzen und damit sein nordamerikanisches Portfolio an kritischen Metallen erheblich erweitern.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.

David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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