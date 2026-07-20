IRW-News: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic gibt bekannt, dass die Analyseergebnisse des Phase-1-Explorationsprogramms bei War Bond, Nevada, noch ausstehen

IRW-PRESS: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic gibt bekannt, dass die Analyseergebnisse des Phase-1-Explorationsprogramms bei War Bond, Nevada, noch ausstehen

Vancouver, British Columbia - 20. Juli 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTCID: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) (Vault oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse von 42 Gesteins- und Bodenproben noch ausstehen, die im Rahmen des Phase-1-Explorationsprogramms des Unternehmens auf dem Wolframprojekt War Bond (War Bond) im Westen Nevadas entnommen wurden. War Bond umfasst die historischen Wolframabbaugebiete War Bond, Tactite und Thursday.

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Abbildung 1. Projektgebiete War Bond, Thursday und Tactite. Hier können Sie sich ein Video zum Projekt anschauen.

Nevada wurde im Annual Survey of Mining Companies des Fraser Institute, der am 26. Februar 2026 veröffentlicht wurde, als führende Bergbauregion der Welt eingestuft. Fraser Institute, Annual Survey of Mining Companies, 2025, 26. Februar 2026, abgerufen am 22. Mai 2026, https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2025. In der landesweiten Pressemitteilung des Fraser Institute heißt es, dass Nevada in der Umfrage von 2025 weltweit den ersten Platz bei den Investitionen im Bergbau belegte.

Es wurden insgesamt 42 Gesteins- und Bodenproben bei ALS Geochemistry in Reno (Nevada) zur Analyse auf ein breites Spektrum konventioneller und strategischer Metalle sowie wichtiger Indikatorelemente eingereicht. Die Analyseergebnisse werden zusammen mit den Daten aus der zuvor angekündigten drohnengestützten magnetischen Vermessung bewertet und Teil der technischen Grundlage für den ersten NI 43-101-konformen technischen Bericht bilden, der vom erfahrenen Geologen William Bill Feyerabend und der Firma Amazona Enterprises erstellt wird, wie das Unternehmen am 15. Juli 2026 bekannt gegeben hat.

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer von Vault Strategic Mining Corp., sagt dazu: Der Abschluss unseres Phase-1-Feldprogramms und die Einreichung von 42 Proben sind ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung von War Bond. Die Analyseergebnisse werden zusammen mit den bei der drohnengestützten magnetischen Vermessung erhobenen Daten in den ersten NI 43-101-konformen technischen Bericht einfließen, der von Bill Feyerabend und Amazona Enterprises erstellt wird. Diese Arbeiten werden voraussichtlich unser geologisches Verständnis stärken, die Explorationsprioritäten und unter anderem die Ermittlung von Bohrzielen verfeinern und klare Empfehlungen für die nächste Entwicklungsphase des Projekts liefern. Da sich die Vereinigten Staaten und ihre Bündnispartner zunehmend darauf konzentrieren, eine inländische Versorgung mit kritischen Mineralen zu sichern, sind wir der Ansicht, dass War Bond aufgrund seiner historischen Wolframproduktion, seiner strategischen Lage in Nevada und seines modernen Explorationspotenzials ein zeitgemäßes und spannendes Projekt für Vault ist.

Strategische Bedeutung von War Bond angesichts globaler Lieferkettenrisiken

Die strategische Bedeutung von War Bond wird durch die Zuspitzung geopolitischer Spannungen, Unsicherheiten im Schiffsverkehr und anhaltende Einschränkungen von kritischen Mineralexporten verstärkt. Im Zuge der Stärkung von sicheren inländischen Lieferketten durch die Vereinigten Staaten, Kanada und ihre verbündeten Nationen ist Wolfram aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit nach wie vor ein unentbehrliches Metall für das Verteidigungswesen und die Industrie. Wolfram wird sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von Kanada als kritisches Mineral eingestuft und findet in folgenden Gebieten Anwendung:

- Panzerbrechende Munition und kinetische Eindringgeschosse;

- Flugkörperlenkungs- und Waffensysteme;

- Raum- und Luftfahrtbauteile;

- Hochleistungs-Zerspanungs- und -Bearbeitungswerkzeuge;

- Ausrüstung für die Halbleiterherstellung; und

- Energieinfrastruktur und fortschrittliche industrielle Technologien.

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Abbildung 2. Die im Projekt War Bond vorgefundene Skarn- und Tactitmineralisierung, die sehr wahrscheinlich mit Wolframvorkommen in Verbindung steht

Das Projekt War Bond, das in einem der historischen Wolframbergbaugebiete Nevadas liegt, umfasst die historischen Abbaubereiche War Bond, Tactite und Thursday, die zusammen Teil eines in der Vergangenheit ertragreichen Wolframreviers bilden. Vault wendet moderne Explorationstechniken an, um die bekannte Mineralisierung zu bewerten und zusätzliche Ziele auf dem Konzessionsgebiet zu identifizieren. Angesichts einer langfristigen Nachfrage, die sich auf Verteidigungsausgaben, Infrastrukturinvestitionen, Elektrifizierung, fortschrittliche Fertigung sowie ein starkes industrielles Wachstum in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz stützt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass War Bond im Rahmen der umfassenden Bemühungen um den Aufbau einer sicheren Wolframlieferkette in Nordamerika gut aufgestellt ist.

Wolframprojekt War Bond: Historischer Kontext

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Abbildung 3. LiDAR-Messung über der historischen Wolframmine War Bond

Das Claim-Paket War Bond besteht aus 20 nicht patentierten Erzgang-Bergbauclaims mit rund 400 Acres Grundfläche im Delaware Mining District im Westen von Nevada. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die historische Mine War Bond sowie die Wolframabbaustätten Tactite und Thursday.

Das Wolframprojekt War Bond schließt die historischen Wolframabbaugebiete War Bond, Tactite und Thursday im Westen Nevadas ein. In den online verfügbaren historischen Aufzeichnungen werden die Claims War Bond, Tactite, Thursday, Old Discovery und Knight scheinbar als miteinander verbundene oder sich überschneidende Bezeichnungen innerhalb eines größeren Wolframvorkommens anstatt als eigenständige moderne Projekte behandelt. In dem aus dem MRDS stammenden Eintrag zur Mine War Bond in Western Mining History wird War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben. Western Mining History, War Bond Mine, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/. In dem Eintrag wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben.

In einem zweiten Beitrag zur Wolframmine War Bond aus dem MRDS werden Tactite & Thursday, der Claim Old Discovery, die Claims Knight, der Claim Tungsten Valley, der Claim Yellow Problem und der Claim Margret als sekundäre Bezeichnungen angeführt. Carson Tungsten Co. wird darin auch als der Eigentümer identifiziert, wobei 1952 als Referenzjahr angegeben wird und der Betrieb als ehemaliger Produzent klassifiziert wird. Western Mining History, War Bond Tungsten Mine, aus dem MRDS abgeleiteter Datensatz, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10149480/. Der Datensatz führt Tactite & Thursday, Old Discovery Claim, Knight Claims, Tungsten Valley Claim, Yellow Problem Claim und Margret Claim als Sekundärnamen auf, gibt die Carson Tungsten Co. als Eigentümer mit dem Informationsjahr 1952 an und listet die Betriebskategorie als ehemaliger Produzent auf.

Historischen Beschreibungen zufolge steht die Wolframmineralisierung in der Gegend mit scheelithaltigem Tactit oder Skarn in Zusammenhang, die sich in der Nähe der Granit-Kalkstein-Kontaktzonen gebildet haben. In der Publikation Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties des Nevada Bureau of Mines and Geology wird angegeben, dass sich die Claims Tactite und Thursday rund 15 Meilen südöstlich von Carson City in 9, T. 14 N., R. 21 E. befinden und dass Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet unweit einer Granit-Kalkstein-Kontaktzone auftritt. T.D. Overton, Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties, Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 46 / University of Nevada Bulletin, v. 41, Nr. 9, 1947, S. 42, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/196337.pdf. Die Publikation beschreibt die Lage der Claims Tactite und Thursday und erwähnt Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet in der Nähe eines Granit-Kalkstein-Kontakts.

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Abbildung 4. Die im Projekt War Bond vorgefundene Skarn- und Tactitmineralisierung, die sehr wahrscheinlich mit Wolframvorkommen in Verbindung steht

Der aus der Datensammlung des MRDS stammende Eintrag zu den Minen Tactite und Thursday beschreibt das Vorkommen als Wolfram-Skarn mit Scheelitmineralisierung und Epidot-, Granat-, Quarz- und Kalzitgangmasse. Der Datensatz identifiziert zwei Hauptmineralisierungszonen: eine westliche Zone mit schmalen scheelithaltigen Mächtigkeiten mit bis zu 0,3 % WO3 und eine östliche Zone, in der kleine Scheeliterzfälle mit Werten von 0,25 % bis 0,45 % WO3 über Mächtigkeiten von 4 bis 8 Fuß auftreten. Western Mining History, Tactite Thursday, aus dem MRDS stammender Eintrag, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Im Eintrag wird das Lagerstättenmodell als W-Skarn dargestellt, mit Scheelit als dominierendem Mineral; auch historische Kommentare zu den Mineralisierungszonen und den gemeldeten WO3-Werten sind enthalten.

Die historischen Analyse- und Laboraufzeichnungen in der Datei Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group aus der digitalen Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology enthalten die Ergebnisse von Stich- und Haldenproben aus den Jahren 1942 und 1943. Die gemeldeten Ergebnisse enthalten eine Stichprobe aus dem Bohrloch am oberen Standort auf dem Tactite-Claim Nr. 1 mit 14,40 % WO3, zwei weitere Proben aus dem Jahr 1942 mit 0,8 % bzw. 0,9 % WO3 sowie einen Bericht des Nevada State Analytical Mining Laboratory, der metamorphes Gestein mit Granat und Spuren von Scheelit mit 0,35 % Wolframtrioxid beschreibt. Digitale Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology, Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group, Mining District Files, ID 13900011, Smith, R.M., 1943, Carson City, Delaware Mining District, Thursday Group, Konzessionsbericht und Analysebericht, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://collections.nbmg.unr.edu/pages/view.php?ref=7433. Die hochgeladene PDF-Datei zu Tactite und Thursday enthält dieselben historischen Seiten des Labors, auf denen die Werte der Proben aus den Jahren 1942 und 1943 angegeben sind.

Verweise auf die historische Produktion sind begrenzt, bieten jedoch einen relevanten Explorationskontext. Der MRDS-Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Produktionszeitraum von 1952 bis 1953 und einen gemeldeten Gehaltsbereich von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben zudem an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde. Western Mining History, War Bond Mine, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/; Western Mining History, Tactite Thursday, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Der Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde.

Zusammen beschreiben diese Aufzeichnungen ein in der Vergangenheit erkundetes Wolfram-Skarnsystem mit einer dokumentierten scheelithaltigen Tactitmineralisierung, Abbaustätten an der Oberfläche, Probenahmen und einem begrenzten historischen Bergbau oder einer Testchargenproduktion.

Historische Daten und Explorationskontext

Die Konzessionsgebiete, die Teil des Portfolios des Unternehmens sind, waren Gegenstand einer historischen Exploration, Erschließungsarbeit und - in mehreren Fällen - früherer Produktion. Die historischen Explorationsergebnisse, Bohrungen, Probenahmen und sonstigen technischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, gehen der Einführung von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) voraus und entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen gemäß NI 43-101. Dementsprechend sollten diese Informationen nicht als aktuelle oder verifizierte technische Angaben erachtet werden. Das Management hält diese Informationen dennoch für relevant für die Ermittlung von Explorationszielen, die geologische Interpretation und die Planung der modernen Explorations- und Auswertungsprogramme.

Das Management ist der Auffassung, dass die historischen Arbeiten und frühere Produktion eine nützliche Grundlage für die moderne Exploration bei einer Neubewertung mit gegenwärtigen geologischen Modellen, Explorationstechnologien, metallurgischen Prozessen und vorherrschenden Rohstoffpreisen bieten. Die Leser sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass die historischen Ergebnisse, Ressourcenschätzungen oder wirtschaftliche Schlussfolgerungen, auf die hierin Bezug genommen werden, nicht verifiziert oder bestätigt wurden.

Um aktuelle Mineralressourcen zu definieren, die Metallurgie zu bewerten und die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen, müsste das Unternehmen Bestätigungsbohrungen, moderne metallurgische Studien, aktualisierte technische Gutachten, NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen sowie angemessene Machbarkeits- oder Wirtschaftsstudien durchführen. Es besteht keine Sicherheit, dass die historischen Ergebnisse bestätigt werden oder das Projekt zu wirtschaftlicher Rentabilität voranschreiten wird.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen nimmt historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung ins Visier. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; sie wurden jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards oder modernen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren geprüft und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder eine Produktion aus nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierte Person

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

Quinn Field-Dyte

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

DIE HIERIN GENANNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 (DER 1933 ACT) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze bezüglich Vault Strategic Mining Corp. (Vault oder das Unternehmen) und des Wolframprojekts War Bond. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Planung der Phase-2-Exploration des Unternehmens auf dem Wolframprojekt War Bond; zur Einreichung von Proben zur Laboranalyse; zum Zeitplan und zum Erhalt der Analyseergebnisse; zur Auswertung der Phase-1-Erkundungs- und Probenahmearbeiten; zu möglichen zukünftigen Feldvalidierungen, Kartierungen, Probenahmen, zur Verfeinerung von Zielen und zur Ermittlung von Bohrzielen; zur Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Explorationsarbeiten durchzuführen; sowie zu den zukünftigen Plänen, Zielen und Erwartungen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie plant, erwartet, wird erwartet, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, schlägt vor, schätzt, könnte, würde, möglicherweise, wird, potenziell, Ziel, vorantreiben, vorbereiten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Solche Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Ungewissheiten hinsichtlich der Interpretation von Explorationsergebnissen; Verzögerungen beim Erhalt von Laborergebnissen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsarbeiten historische Informationen nicht bestätigen, keine Mineralisierungen identifizieren oder keine Bohrziele generieren; Änderungen der Explorationspläne oder -budgets; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; Genehmigungs- und regulatorische Risiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; Marktbedingungen; Finanzierungsrisiken; Eigentums- und Konzessionsrisiken; Umweltrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Rohstoffindustrie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen oder Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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