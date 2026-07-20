Junge Leute begehren als "Kakerlaken"-Bewegung gegen Indiens Regierung auf

Neu-Delhi, 20. Jul (Reuters) - ⁠Angeführt von der sogenannten "Kakerlaken"-Bewegung sind am Montag in Neu-Delhi Tausende Menschen gegen die Regierung des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi auf die Straße gegangen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und stellte Straßensperren auf. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Polizisten mit Schlagstöcken auf Demonstranten einprügelten. Die Polizei wies den Vorwurf der Gewalt jedoch zurück. Anhänger der von Jugendlichen und jungen ‌Erwachsenen geführten Gruppe marschierten in Richtung Parlament, obwohl die Behörden den Protestzug untersagt hatten. Später kam es der Bewegung zufolge zu Gesprächen mit Regierungsvertretern.

Schon in der Nacht hatten sich rund 10.000 Menschen im Zentrum von Neu-Delhi versammelt. ⁠Zahlreiche Polizei- und ⁠Paramilitärkräfte waren in der gesamten Hauptstadt im Einsatz und stellten sich Demonstranten in den Weg, die lautstark Modi und Bildungsminister Dharmendra Pradhan zum Rücktritt aufforderten. In der Nähe des Parlaments setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein, um eine wachsende Zahl von Demonstranten zu vertreiben. Andernorts beobachteten Reuters-Reporter, wie Polizisten mit Steinen beworfen wurden.

RICHTER VERGLICH ARBEITSLOSE JUGENDLICHE MIT KAKERLAKEN

Der Name der "Cockroach Janta Party" (CJP) geht nach deren Angaben auf Äußerungen eines hochrangigen Richters zurück. Dieser hatte einige arbeitslose Jugendliche mit ‌Kakerlaken, englisch "cockroaches", verglichen. Die erst seit Mai aktive Bewegung gilt schon jetzt ‌als Modis größte Herausforderung in dessen dritter Amtszeit.

Ausgelöst wurde die Protestwelle, als eine Vorabveröffentlichung von Prüfungsunterlagen für den Medizinertest bekanntgeworden war. Mehr als zwei Millionen Bewerber mussten den Test wiederholen. Die Demonstranten werfen der Regierung Korruption und Betrug vor. Befeuert wurde der Unmut ⁠zuletzt noch durch das Vorgehen der Behörden gegen den hungerstreikenden Aktivisten Sonam Wangchuk. Er war am Samstag gegen seinen Willen ‌ins Krankenhaus gebracht worden.

Nachdem die Proteste einige Stunden angedauert hatten, ⁠teilte die CJP mit, die Regierung zeige Kooperationsbereitschaft: Gesundheitsminister J.P. Nadda habe um Zeit gebeten, um die Forderungen der CJP innerhalb der Regierung zu besprechen. Nadda selbst erklärte nach einem Treffen mit zwei Anführern der "Cockroach"-Bewegung, er habe alle Demonstranten aufgefordert, ihren Sitzstreik zu beenden und die Behörden bei der Rückkehr zur Normalität ‌zu unterstützen.

ENTSCHÄDIGUNG FÜR SUIZIDFÄLLE UNTER STUDIENBEWERBERN

Zu den Forderungen der Bewegung ⁠gehören die Freilassung des Aktivisten Wangchuk, der Rücktritt von ⁠Bildungsminister Pradhan sowie eine Entschädigung von jeweils zehn Millionen Rupien (umgerechnet gut 90.000 Euro) für jeden Studienbewerber, der sich das Leben genommen hat. In den Medien wird deren Zahl auf etwa ein Dutzend geschätzt. Die Bewegung teilte zudem mit, dass sich ihr Gründer Abhijeet Dipke weder in Gewahrsam noch in Haft befinde. Damit stellte sie eine frühere Erklärung richtig, wonach er von der Polizei festgenommen worden sei.

Experten zufolge spiegelt der Zulauf für die CJP, die im Internet rasch Millionen von Anhängern gewann, die wachsende Frustration junger Inder wider. Neben den Skandalen um Prüfungen treibt sie vor allem die hohe Jugendarbeitslosigkeit um. Regierungsdaten zufolge lag die Arbeitslosenquote bei den 15- bis 29-Jährigen im Jahr 2025 ⁠bei 9,9 Prozent, in städtischen Gebieten sogar bei 13,6 Prozent.

(Bericht Aftab Ahmed, Saurabh Sharma und Anushree Fadnavis; bearbeitet von Elke Ahlswede. Redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)