Kanada verhängt wegen Ebola Einreisestopp für Kongo-Reisende

Toronto, ⁠19. Jul (Reuters) - Kanada verhängt wegen des Ebola-Ausbruchs im Kongo ein vorübergehendes Einreiseverbot für Ausländer, die sich in den vergangenen 21 Tagen dort aufgehalten haben. ‌Die Maßnahme trete am Montag um 23.59 Uhr (Ortszeit; Dienstag 05.59 Uhr MESZ) in Kraft, teilte die ⁠kanadische ⁠Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Ein solcher Schritt könne das Gesundheitsrisiko für die eigene Bevölkerung verringern, hieß es zur Begründung. Damit stellt sich die Regierung in Ottawa gegen die Empfehlungen der ‌Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese rät von Reise- ‌oder Handelsbeschränkungen ab, da sie zu Stigmatisierung führen und die Kontrolle von Epidemien erschweren könnten. Die ⁠Gefahr, dass sich die Krankheit international ausbreitet, schätzt ‌die UN-Behörde als gering ⁠ein.

Im Kongo kämpfen die Behörden derzeit gegen einen schweren Ausbruch des Virus, das hauptsächlich durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Infizierten ‌übertragen wird. Bis ⁠zum 15. Juli wurden dort ⁠mehr als 2100 Ebola-Fälle gemeldet, 828 Menschen starben. Bereits in der vergangenen Woche hatten die USA ähnliche Maßnahmen ergriffen. Sie untersagten US-Bürgern, die in den 21 Tagen zuvor im Kongo waren, die Rückreise mit Linienflügen.

(Bericht von Ryan Patrick JonesBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)