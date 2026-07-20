Neuer Premier Burnham will Großbritannien deutlich umbauen

- von Elizabeth Piper ⁠und Andrew MacAskill und Alistair Smout

London, 20. Jul (Reuters) - Der neue Premierminister Andy Burnham will Großbritannien deutlich umbauen und damit verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückgewinnen. Vor seinem neuen Amtssitz in 10 Downing Street in London sagte der 56-jährige Labour-Chef, es brauche wieder eine verlässliche Politik und auch einen langfristig angelegten Plan, der später im Jahr stehen soll. "Ich weiß, dass die Menschen zu Hause die Nase voll von der Politik haben." Er könne dies verstehen. "Wir waren nicht gut genug, und wir müssen besser werden." Er kündigte die größten Veränderungen ‌der vergangenen 40 Jahre an. Es werde ein neues Politik- und ein neues Wirtschaftsmodell geben.

Burnham trat am Montag die Nachfolge von Keir Starmer an. Erst am Freitag war Burnham zum Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei gewählt worden. Das Amt des Premierministers ist in Großbritannien traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt. Der frühere Bürgermeister ⁠von Manchester kündigte auch ⁠an, sich stärker um die Alltagssorgen der Bürger kümmern zu wollen und die hohen Lebenshaltungskosten anzugehen. Am Dienstag will er dazu Details nennen. Dann dürfte auch deutlicher werden, wie er seine Pläne finanzieren will. Unter anderem will der neue Premier mehr Sozialwohnungen bauen. Im Jahresverlauf soll dann ein auf zehn Jahre angelegter Plan folgen.

Stabilität hat es in der britischen Politik seit dem Brexit nicht mehr gegeben. Burnham ist bereits der siebte Regierungschef innerhalb von zehn Jahren. Starmer hatte wegen schlechter Umfragewerte, einer schweren Niederlage bei Kommunalwahlen und der wachsenden Konkurrenz durch die rechtspopulistische Partei Reform UK den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren und sich nach zunehmendem Druck zum Rücktritt entschieden.

STEUERERHÖHUNGEN STEHEN ‌IM RAUM

Steuererhöhungen auf der Insel sind nicht ausgeschlossen. Burnham sagte, er müsse die Bürger womöglich bitten, ein ‌wenig mehr zu zahlen. Der Anteil der Steuern an der britischen Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr voraussichtlich bereits auf 37 Prozent steigen - der höchste Stand seit 1948 und mehr als in den Vereinigten Staaten oder Japan, jedoch weniger als in anderen großen europäischen Ländern. Der Internationale Währungsfonds hatte zuletzt empfohlen, die Regierung in London sollte vor Steuererhöhungen lieber die Ausgaben stärker auf ⁠den Prüfstand stellen.

Die seit dem EU-Austritt schwächelnde Wirtschaft zählt zu Burnhams größten Problemen. Er muss auch ein neues Kabinett zusammenstellen, was bereits Gegenstand heftiger Debatten innerhalb von Labour ‌ist. Im Blick ist dabei vor allem der Posten des Finanzministers. Als einer der ⁠Kandidaten gilt der Minister für Energiesicherheit und Klimaschutz, Ed Miliband. Auch Innenministerin Shabana Mahmood ist im Rennen.

In der Außenpolitik machte Burnham umgehend klar, dass er die von Russland angegriffene Ukraine unverändert unterstützen will. Zu seinen ersten Anrufen sollten Telefonate mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump gehören.

BALDIGES TREFFEN IN BERLIN?

Bundeskanzler Friedrich Merz gratulierte Burnham und lud ihn nach Berlin ein. Der CDU-Chef betonte in einem Schreiben, Deutschland und das Vereinigte Königreich seien ‌enge Verbündete und Partner. "Für die vor Ihnen liegenden Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Kraft ⁠und gutes Gelingen." Burnham gilt als Befürworter einer EU-Mitgliedschaft Großbritanniens, hatte ⁠zuletzt aber gesagt, dass er nicht mit einer baldigen Rückkehr in die Union rechne. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin, Deutschland unterstütze alles, was die Zusammenarbeit verstärke.

Burnhams Aufstieg in das politisch mächtigste Amt seines Landes war immer wieder auch von Niederlagen geprägt. Zweimal - 2010 und 2015 - bewarb er sich vergeblich um das Amt des Labour-Chefs. 2015 sagte er, er spüre einen starken Schmerz, weil er zurückgewiesen worden sei. Er floh aus der Hauptstadt London nach Manchester. Einige Labour-Kritiker werfen ihm vor, immer wieder seine Prioritäten geändert zu haben.

Burnham wurde in Liverpool geboren, wo sein Vater als Telefontechniker arbeitete und seine Mutter als Empfangsdame. Der neue Premier studierte an der berühmten Universität in Cambridge. Er war Teil der Regierung von Tony Blair, später unter Premier Gordon Brown Kultur- und auch Gesundheitsminister. Seit seiner Zeit in Manchester gilt er als "König des Nordens".

Vor der Ernennung Burnhams hatte Starmer seine Abschiedsrede gehalten und seinen Rücktritt bei König Charles eingereicht. Starmer sagte vor Anhängern, seine Arbeit sei ⁠getan. Er gehe in Würde und mit einem Lächeln. Er beschrieb seine Tätigkeit als Premierminister als "das größte Privileg meines Lebens". Burnham wünschte er viel Erfolg. "Er hat meine volle Unterstützung." Burnham ging in seiner Rede nicht auf Starmer ein.

(Geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)