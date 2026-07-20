Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

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Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
Research GmbH

20.07.2026 / 16:41 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics
Inc

     Company Name:                Cardiol Therapeutics Inc
     ISIN:                        CA14161Y2006

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        20.07.2026
     Target price:                USD 7.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol
Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated
his BUY rating and maintained his USD 7.50 price target.

Abstract:
Cardiol announced the peer-reviewed publication of the complete Phase II
MAvERIC dataset in the Journal of the American Heart Association (JAHA), one
of the world's leading cardiovascular journals. The publication confirms the
previously reported efficacy and safety results while providing the complete
scientific analysis underpinning the ongoing pivotal Phase III MAVERIC trial
in recurrent pericarditis (RP). Specifically, it confirms the previously
disclosed median time to pain relief of five days, reduction in mean pain
score from 5.8 to 2.1 after eight weeks, CRP normalisation in 80% of
patients with elevated baseline CRP, that 71% of patients remain
recurrence-free during the extension period and a reduction in pericarditis
episodes per year from 5.8 to 0.9 (~84% reduction), together with a
favourable safety profile. While the publication contains no material new
efficacy data, peer-reviewed publication in JAHA provides independent
scientific validation of the Phase II programme and additional clinical
context ahead of completion of the Phase III MAVERIC enrolment expected in
Q3/26 and the subsequent Phase III read-out (FBe: Q1/27). We reiterate our
Buy recommendation and USD7.50 price target (upside of >500%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics
Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 7,50.

Zusammenfassung:
Cardiol gab die Veröffentlichung des vollständigen Datensatzes der
Phase-II-Studie MAvERIC in einer von Fachkollegen begutachteten Ausgabe des
'Journal of the American Heart Association' (JAHA), einer der weltweit
führenden Fachzeitschriften für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bekannt. Die
Veröffentlichung bestätigt die zuvor berichteten Wirksamkeits- und
Sicherheitsergebnisse und liefert gleichzeitig die vollständige
wissenschaftliche Analyse, auf der die laufende zulassungsrelevante
Phase-III-Studie MAVERIC zur rezidivierenden Perikarditis (RP) basiert.
Insbesondere bestätigt sie die zuvor bekannt gegebene mediane Zeit bis zur
Schmerzlinderung von fünf Tagen, die Senkung des mittleren Schmerzscores von
5,8 auf 2,1 nach acht Wochen, die Normalisierung des CRP-Werts bei 80% der
Patienten mit erhöhtem CRP-Ausgangswert, die Tatsache, dass 71% der
Patienten während der Verlängerungsphase rezidivfrei blieben, sowie eine
Verringerung der Perikarditis-Episoden pro Jahr von 5,8 auf 0,9 (Reduktion
um ca. 84%) zusammen mit einem günstigen Sicherheitsprofil. Zwar enthält die
Veröffentlichung keine wesentlichen neuen Wirksamkeitsdaten, doch bietet die
begutachtete Veröffentlichung im JAHA eine unabhängige wissenschaftliche
Validierung des Phase-II-Programms und zusätzliche klinische Einblicke im
Vorfeld des für das 3. Quartal 2026 erwarteten Abschlusses der
Patientenrekrutierung für die Phase-III-Studie MAVERIC sowie der
anschließenden Bekanntgabe der Phase-III-Ergebnisse (FBe: 1. Quartal 2027).
Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD7,50
(Aufwärtspotenzial von >500%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c7d056753014f69aa6df814d12d4f111

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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