Original-Research: CEL-SCI Corporation (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: CEL-SCI Corporation - from First Berlin Equity Research
GmbH

20.07.2026 / 15:58 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to CEL-SCI Corporation

     Company Name:                CEL-SCI Corporation
     ISIN:                        US1508376076

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        20.07.2026
     Target price:                15.00
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on CEL-SCI
Corporation (ISIN: US1508376076). Analyst Christian Orquera reiterated his
BUY rating and decreased the price target from USD 60.00 to USD 15.00.

Abstract:
CEL-SCI Corporation is approaching a meaningful commercial and clinical
inflection point in H2-2026. On 11 May 2026, the company entered into a
strategic partnership with Amarox, one of Saudi Arabia's fastest-growing
pharmaceutical companies, to advance the registration, commercialisation,
and distribution of Multikine in Saudi Arabia and optionally across the Gulf
Cooperation Council (GCC). The agreement was formally signed at the BIO
International Convention on 22 June 2026. Under its terms, Amarox will lead
all SFDA regulatory communications, including the Breakthrough Medicine
Designation (BMD) application, and will act as exclusive commercial
distributor upon approval. Net revenues will be shared 50/50 while CEL-SCI
retains full IP ownership and global rights. In parallel, CEL-SCI has
announced the launch of its 212-patient US FDA Confirmatory Registration
Study, with patient enrolment expected to commence shortly, targeting newly
diagnosed, previously untreated, locally advanced, resectable head and neck
cancer (HNSCC) patients with low PD-L1 expression and no lymph node
involvement. This group achieved a 73% five-year overall survival rate
versus 45% for standard of care in the completed Phase 3 trial. Management
intends to seek accelerated approval in the US and conditional approval in
Europe based on early pre-surgical tumour response data, expected as early
as 2028 (FBe: 2029). To extend its cash runway, the company raised ~USD 7.2m
in May 2026 and a further USD 2.5m in June, compared with a cash position of
USD 1.9m at end-March 2026. We estimate the majority of the funding required
to complete the confirmatory study remains to be raised. Incorporating the
Amarox partnership and revised dilution estimates, our SOTP valuation yields
a new price target of USD 15 (old: USD 60). We reiterate our Buy rating.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CEL-SCI Corporation
(ISIN: US1508376076) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 60,00 auf USD 15,00.

Zusammenfassung:
Die CEL-SCI Corporation steht im zweiten Halbjahr 2026 vor einem bedeutenden
kommerziellen und klinischen Wendepunkt. Am 11. Mai 2026 ging das
Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Amarox ein, einem der am
schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen Saudi-Arabiens, um die Zulassung,
Vermarktung und den Vertrieb von Multikine in Saudi-Arabien und optional
auch im gesamten Golf-Kooperationsrat (GCC) voranzutreiben. Die Vereinbarung
wurde am 22. Juni 2026 auf der BIO International Convention offiziell
unterzeichnet. Gemäß den Vertragsbedingungen wird Amarox die gesamte
Kommunikation mit der SFDA (saudische Arzneimittelbehörde) leiten,
einschließlich des Antrags auf die Einstufung als 'Breakthrough Medicine'
(BMD), und nach der Zulassung als exklusiver kommerzieller Vertriebspartner
fungieren. Die Nettoumsätze werden hälftig aufgeteilt, während CEL-SCI das
vollständige Eigentum an den geistigen Eigentumsrechten sowie die weltweiten
Rechte behält. Parallel dazu hat CEL-SCI den Start seiner bestätigenden
Zulassungsstudie bei der US-amerikanischen FDA mit 212 Patienten
angekündigt. Die Patientenrekrutierung soll in Kürze beginnen und richtet
sich an neu diagnostizierte, bisher unbehandelte Patienten mit lokal
fortgeschrittenem, resektablem Kopf-Hals-Karzinom (HNSCC) mit geringer
PD-L1-Expression und ohne Lymphknotenbefall. Diese Gruppe erreichte in der
abgeschlossenen Phase-3-Studie eine Fünf-Jahres-Gesamtüberlebensrate von 73%
gegenüber 45% bei der Standardtherapie. Das Management beabsichtigt, auf der
Grundlage früher Daten zum präoperativen Ansprechen des Tumors, die bereits
2028 (FBe: 2029) erwartet werden, eine beschleunigte Zulassung in den USA
und eine bedingte Zulassung in Europa zu beantragen. Um seine
Liquiditätsreichweite zu verlängern, hat das Unternehmen im Mai 2026 rund
USD 7,2 Mio. und im Juni weitere USD 2,5 Mio. aufgenommen, verglichen mit
einer Liquiditätsposition von USD 1,9 Mio. Ende März 2026. Wir schätzen,
dass der Großteil der zur Durchführung der Bestätigungsstudie erforderlichen
Mittel noch aufgebracht werden muss. Unter Berücksichtigung der
Partnerschaft mit Amarox und revidierter Verwässerungsschätzungen ergibt
unsere SOTP-Bewertung ein neues Kursziel von USD 15 (bisher: USD 60). Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8ae1845e3ac5a815f9a508ac000fefc7

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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