Original-Research: CEL-SCI Corporation (von First Berlin Equity Research GmbH...

^ Original-Research: CEL-SCI Corporation - from First Berlin Equity Research GmbH 20.07.2026 / 15:58 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to CEL-SCI Corporation Company Name: CEL-SCI Corporation ISIN: US1508376076 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 20.07.2026 Target price: 15.00 Target price on sight of: 12 months Last rating change: Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on CEL-SCI Corporation (ISIN: US1508376076). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 60.00 to USD 15.00. Abstract: CEL-SCI Corporation is approaching a meaningful commercial and clinical inflection point in H2-2026. On 11 May 2026, the company entered into a strategic partnership with Amarox, one of Saudi Arabia's fastest-growing pharmaceutical companies, to advance the registration, commercialisation, and distribution of Multikine in Saudi Arabia and optionally across the Gulf Cooperation Council (GCC). The agreement was formally signed at the BIO International Convention on 22 June 2026. Under its terms, Amarox will lead all SFDA regulatory communications, including the Breakthrough Medicine Designation (BMD) application, and will act as exclusive commercial distributor upon approval. Net revenues will be shared 50/50 while CEL-SCI retains full IP ownership and global rights. In parallel, CEL-SCI has announced the launch of its 212-patient US FDA Confirmatory Registration Study, with patient enrolment expected to commence shortly, targeting newly diagnosed, previously untreated, locally advanced, resectable head and neck cancer (HNSCC) patients with low PD-L1 expression and no lymph node involvement. This group achieved a 73% five-year overall survival rate versus 45% for standard of care in the completed Phase 3 trial. Management intends to seek accelerated approval in the US and conditional approval in Europe based on early pre-surgical tumour response data, expected as early as 2028 (FBe: 2029). To extend its cash runway, the company raised ~USD 7.2m in May 2026 and a further USD 2.5m in June, compared with a cash position of USD 1.9m at end-March 2026. We estimate the majority of the funding required to complete the confirmatory study remains to be raised. Incorporating the Amarox partnership and revised dilution estimates, our SOTP valuation yields a new price target of USD 15 (old: USD 60). We reiterate our Buy rating. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CEL-SCI Corporation (ISIN: US1508376076) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 60,00 auf USD 15,00. Zusammenfassung: Die CEL-SCI Corporation steht im zweiten Halbjahr 2026 vor einem bedeutenden kommerziellen und klinischen Wendepunkt. Am 11. Mai 2026 ging das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Amarox ein, einem der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen Saudi-Arabiens, um die Zulassung, Vermarktung und den Vertrieb von Multikine in Saudi-Arabien und optional auch im gesamten Golf-Kooperationsrat (GCC) voranzutreiben. Die Vereinbarung wurde am 22. Juni 2026 auf der BIO International Convention offiziell unterzeichnet. Gemäß den Vertragsbedingungen wird Amarox die gesamte Kommunikation mit der SFDA (saudische Arzneimittelbehörde) leiten, einschließlich des Antrags auf die Einstufung als 'Breakthrough Medicine' (BMD), und nach der Zulassung als exklusiver kommerzieller Vertriebspartner fungieren. Die Nettoumsätze werden hälftig aufgeteilt, während CEL-SCI das vollständige Eigentum an den geistigen Eigentumsrechten sowie die weltweiten Rechte behält. Parallel dazu hat CEL-SCI den Start seiner bestätigenden Zulassungsstudie bei der US-amerikanischen FDA mit 212 Patienten angekündigt. Die Patientenrekrutierung soll in Kürze beginnen und richtet sich an neu diagnostizierte, bisher unbehandelte Patienten mit lokal fortgeschrittenem, resektablem Kopf-Hals-Karzinom (HNSCC) mit geringer PD-L1-Expression und ohne Lymphknotenbefall. Diese Gruppe erreichte in der abgeschlossenen Phase-3-Studie eine Fünf-Jahres-Gesamtüberlebensrate von 73% gegenüber 45% bei der Standardtherapie. Das Management beabsichtigt, auf der Grundlage früher Daten zum präoperativen Ansprechen des Tumors, die bereits 2028 (FBe: 2029) erwartet werden, eine beschleunigte Zulassung in den USA und eine bedingte Zulassung in Europa zu beantragen. Um seine Liquiditätsreichweite zu verlängern, hat das Unternehmen im Mai 2026 rund USD 7,2 Mio. und im Juni weitere USD 2,5 Mio. aufgenommen, verglichen mit einer Liquiditätsposition von USD 1,9 Mio. Ende März 2026. Wir schätzen, dass der Großteil der zur Durchführung der Bestätigungsstudie erforderlichen Mittel noch aufgebracht werden muss. Unter Berücksichtigung der Partnerschaft mit Amarox und revidierter Verwässerungsschätzungen ergibt unsere SOTP-Bewertung ein neues Kursziel von USD 15 (bisher: USD 60). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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