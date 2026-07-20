Original-Research: Circus SE (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

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Original-Research: Circus SE - von Montega AG

20.07.2026 / 11:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Circus SE

     Unternehmen:               Circus SE
     ISIN:                      DE000A2YN355

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten (zuvor: Kaufen)
     seit:                      20.07.2026
     Kursziel:                  2,20 EUR (zuvor: 10,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Guidance-Reset nach Herausforderungen in der Skalierung

Die Circus SE hat vergangene Woche ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026
deutlich gesenkt und erwartet nun Umsätze i.H.v. 5,2 Mio. EUR (zuvor 44-55
Mio. EUR).

Deutliche Senkung der Guidance: Statt der bislang erwarteten Umsatzerlöse
von 44-55Mio. EUR rechnet das Unternehmen nun nur noch mit 5,2 Mio. EUR
Umsatz, während sich das EBITDA mit rund -17 Mio. EUR ebenfalls deutlich
schwächer entwickeln dürfte als bisher prognostiziert (-6 bis -8 Mio. EUR).
Als Ursache nennt das Management die operativen Engpässe beim Hochlauf des
Gesamtsystems. Insbesondere die Zutatenlogistik, der Personalaufwand für die
Inbetriebnahme neuer Systeme sowie Wartungs- und Serviceprozesse hätten
bislang noch nicht die notwendige Skalierung erreicht, um die angestrebten
Unit Economics sicher zustellen. Vor diesem Hintergrund wurde entschieden,
den Rollout zu verlangsamen und sich 2026 auf ausgewählte Referenzkunden im
institutionellen sowie militärischen Bereich zu konzentrieren.

Aus unserer Sicht zeigt die Gewinnwarnung, dass die größte Herausforderung
derzeit in der Skalierung des gesamten Ökosystems liegt. Das Unternehmen
hatte ursprünglich einen sehr ambitionierten Hochlauf mit knapp 200
ausgelieferten Systemen im Jahr 2026 vorgesehen, welcher nun auf rund 50
Systeme für das laufende Jahr reduziert wurde. Die angekündigte Verschiebung
zahlreicher Auslieferungen auf 2027ff. verdeutlicht, dass der Übergang von
einer technologisch erfolgreichen Entwicklung hinzu einem industriell
skalierbaren Geschäftsmodell deutlich anspruchsvoller verläuft
alsursprünglich erwartet. Positiv werten wir, dass das Management die
Problematik adressiert und den Fokus auf nachhaltige Unit Economics statt
kurzfristiges Umsatzwachstum legt. Gleichzeitig reduziert die deutliche
Prognosesenkung die mittelfristige Visibilität erheblich und erhöht das
Risiko der Investment Story.

Anpassung unserer Prognosen: Vor dem Hintergrund der stark reduzierten
Guidance sowie der aktuell eingeschränkten Visibilität haben wir unser
Finanzmodell grundlegend überarbeitet. Für 2026 senken wir unsere
Umsatzprognose von bislang 44,2 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR und orientieren
uns damit an der neuen Unternehmensguidance. Gleichzeitig verschiebt sich
der erwartete Hochlauf der Auslieferungen deutlich nachhinten, sodass wir
auch unsere Umsatzschätzungen für die Folgejahre erheblich reduzieren. Das
ursprünglich für 2026 erwartete Umsatzniveau sehen wir nun erst im Jahr 2028
als realistisch erreichbar an. Die verzögerte Skalierung wirkt sich
dementsprechend auch auf die Ergebnisentwicklung aus. Aufgrund der
geringeren Hardwareauslieferungen und des später einsetzenden Hochlaufs der
margenstarken Softwareerlöse verschiebt sich der Break-even entsprechend
nach hinten, wenngleich wir die erwartete Kostenentwicklung ebenfalls
reduzieren. Auf Basis unserer aktualisierten Planungen erwarten wir bis
einschließlich 2030 weiterhin negative operative Ergebnisse und entsprechend
negative Free Cashflows, wodurch sich perspektivisch eine Finanzierungslücke
ergibt. Vor diesem Hintergrund dürfte die Sicherstellung der mittelfristigen
Finanzierung eine der wichtigsten Aufgaben des neuen CFO Christian Bauer
sein. Erst sobald Circus nachweisen kann, dass die operativen Engpässe
nachhaltig behoben wurden und die Auslieferungszahlen wieder planmäßig
steigen, sehen wir wieder Potenzial, unsere Prognosen schrittweise wieder
anzuheben.

Alberts-Übernahme erweitert Produktportfolio sinnvoll: Parallel hat Circus
die bereits angekündigte Übernahme des belgischen Food-Robotik-Unternehmens
Alberts erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion erfolgt überwiegend über
die Ausgabe von 1,2 Mio. neuen Aktien, ergänzt um eine erfolgsabhängige
Barkomponente sowie einen Earn-out, der an zukünftige Systemverkäufe
gekoppelt ist. Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen einem 26-monatigen
Lock-up bis September 2028 und begrenzen damit kurzfristigen Verkaufsdruck.
Strategisch bewerten wir die Akquisition positiv. Alberts ergänzt das
bestehende Portfolio um ein kompaktes Robotersystem für die automatisierte
Zubereitung von Suppen, Pasta und Smoothies und erweitert damit das
adressierbare Kundenspektrum insbesondere im Bereich kleinerer Retail- und
Convenience-Standorte. Darüber hinaus bringt Alberts mehrere Patente, eine
bestehende Kundenbasis in mehreren europäischen Ländern sowie ein erfahrenes
Managementteam in den Konzern ein. Die Akquisition ist nun erstmals in
unserem Modell berücksichtigt, ihr kurzfristiger finanzieller Beitrag bleibt
aufgrund der aktuell noch niedrigen Umsatzbasis jedoch überschaubar.

Fazit: Die Gewinnwarnung stellt einen deutlichen Rückschlag für die
Investment Story dar und macht sichtbar, dass die eigentliche
Herausforderung von Circus im operativen Skalierungsprozess liegt.
Kurzfristig bleibt die Visibilität entsprechend gering und dürfte maßgeblich
von der Geschwindigkeit zukünftiger Auslieferungen abhängen. Gleichzeitig
verfügt Circus weiterhin über eine technologisch überzeugende Plattform,
einen attraktiven strukturellen Zielmarkt sowie erste namhafte
Referenzkunden. Hinzu kommt mit Alberts eine sinnvolle Portfolioerweiterung,
die zusätzliche Anwendungsfelder erschließt. Neben der erfolgreichen
operativen Skalierung rückt nun jedoch auch die Finanzierungsseite stärker
in den Fokus. Aufgrund der von unser warteten negativen operativen
Ergebnisse und Cashflows bis 2030 sehen wir zusätzlichen
Finanzierungsbedarf, den das Unternehmen in den kommenden Quartalen
adressieren muss. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird daher
nicht nur sein, dass Circus die angekündigten operativen Verbesserungen
erfolgreich umsetzt und den verschobenen Rollout ab 2027 realisieren kann,
sondern auch, dass eine tragfähige Finanzierungslösung geschaffen wird. Bis
die Visibilität über die weitere Entwicklung der Auslieferungen und der
Finanzierung wieder deutlich ansteigt, dürfte die Aktie von einer erhöhten
Unsicherheit und entsprechend hoher Volatilität geprägt bleiben. Wir nehmen
daher einen Downgrade auf Halten vor und reduzieren unser Kursziel deutlich
auf 2,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c451fd755ceb11b43812b485d794dc76

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=b6dca40a-8415-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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