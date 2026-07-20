Original-Research: Marinomed Biotech AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

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Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

20.07.2026 / 15:11 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG

     Company Name:                Marinomed Biotech AG
     ISIN:                        ATMARINOMED6

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Under Review
     from:                        20.07.2026
     Target price:                Under Review
     Target price on sight of:    n.a.
     Last rating change:          20.07.2026, Formerly Buy
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Marinomed Biotech AG
(ISIN: ATMARINOMED6) veröffentlicht (korrigierte Version). Analyst Alexander
Rihane ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW.

Zusammenfassung:
Marinomed gab seine Absicht bekannt, ein gerichtlich beaufsichtigtes
Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung zu beantragen. Dies folgt auf das
Scheitern der Verhandlungen mit Unither, (dem Partner, der im Februar 2025
das Carragelose-Geschäft erworben hatte) wodurch Marinomed in
Insolvenzgefahr geriet. Marinomed hat bisher keine Earn-out-Zahlungen aus
dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts erhalten. Diese Zahlungen sollten die
Hauptfinanzierungsquelle (bis zu EUR15 Mio.) für die Rückzahlungen an seinen
Hauptgläubiger, die Europäische Investitionsbank (EIB), darstellen. Sollte
es Marinomed gelingen, seine unmittelbaren Liquiditätsengpässe zu beheben
und seine ausstehenden Schulden (EUR1,45 Mio., fällig im November 2026; EUR2,37
Mio., fällig im Mai 2027; insgesamt EUR3,8 Mio.) zurückzuzahlen, dürfte das
Unternehmen bald in der Lage sein, den laufenden Betrieb aus seinem
wachsenden Compounding-Geschäft und potenziellen
Budesolv-Lizenzvereinbarungen zu finanzieren. Auch wenn diese Nachricht
eindeutig eine negative Entwicklung darstellt, sind wir der Ansicht, dass
die Restrukturierung eher als rechtliches Instrument zur Wiedererlangung der
Verhandlungsmacht nach dem Scheitern der Verhandlungen mit Unither zu
betrachten ist als eine Kapitulation. Angesichts der erheblichen rechtlichen
und finanziellen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem
Restrukturierungsprozess setzen wir unser Rating und unser Kursziel auf
'UNDER REVIEW', bis mehr Klarheit über den Ausgang des Verfahrens besteht.

First Berlin Equity Research has published a research update (corrected
version) on Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander
Rihane changed his rating and price target to UNDER REVIEW.

Abstract:
Marinomed announced its intention to file for court-supervised restructuring
proceedings without self-administration. This follows a breakdown in
negotiations with Unither (the partner that acquired the Carragelose
franchise in February 2025) placing the company at risk of insolvency.
Marinomed has not received any earn-out payments from the sale of its
Carragelose asset. These payments were expected to represent the main
funding source (up to EUR15m) for repayments to its principal creditor, the
European Investment Bank (EIB). If Marinomed can resolve its immediate
liquidity constraints and repay its outstanding debt balance (EUR1.45m due in
Nov/26, EUR2.37m in May/27; EUR3.8m total), the company should soon be able to
fund ongoing operations from its growing compounding business and potential
Budesolv licensing deals. While this news clearly represents a negative
development, we believe the restructuring is better viewed as a legal tool
to regain leverage following the collapse of negotiations with Unither than
as a capitulation. Given the significant legal and financial uncertainty
surrounding the restructuring process, we are placing our rating and price
target UNDER REVIEW until there is greater clarity on the outcome of the
proceedings.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8816923976cbbec511420b5a68af2d4f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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