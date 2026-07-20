Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG 20.07.2026 / 13:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.07.2026 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers; Christian Bruns, CFA Preview Q2 - Erholung im Kreditneugeschäft und gebremstes Kundenwachstum Die UmweltBank AG wird am 29. Juli 2026 ihre Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Nachdem das Auftaktquartal (EBT von 0,2 Mio. EUR) vor allem von starker Kostendisziplin und einer noch verhaltenen operativen Dynamik geprägt war, zeichnet sich unseres Erachtens für Q2 ein zweigeteiltes Bild ab. Während das Kreditgeschäft spürbar anzieht, verlangsamt sich das Kundenwachstum. [Tabelle] Churn-Rate und Triodos-Effekte: Im Bereich des Kundenwachstums erwarten wir für Q2 nach dem Auftaktquartal (Q1: +11.000 Nettokunden) eine spürbare Abschwächung. Zwar läuft die Neukunden-Zinsaktion (3,0% Zinsen für die ersten drei Monate) weiterhin, am Markt finden sich derzeit jedoch attraktivere Tagesgeldangebote (vgl. Chase mit 4,0%). Erschwerend kommt hinzu, dass die rund 23 Tausend Kunden, die im vierten Quartal 2025 maßgeblich über diese Zinskampagne akquiriert wurden, nach Ablauf der sechsmonatigen Sonderkonditionen (3 Monate 3%, weitere 3 Monate 1,75%) nun auf den Standard-Zinssatz von 0,6% zurückfallen. Dies birgt ein signifikantes Churn-Risiko, weshalb wir im Saldo mit einer eher stagnierenden Gesamtkundenanzahl rechnen. Der exklusive Transfer der Triodos-Kunden (u.E. Potenzial von ca. 15.000 loyalen Neukunden) verläuft dabei sukzessive über das gesamte Jahr, da das Deutschland-Geschäft erst 2027 geschlossen wird. Wir erwarten daher den größten Kundenzugang hieraus gegen Ende des aktuellen bzw. Anfang des nächsten Jahres. Deutlicher Zuwachs im Neukreditvolumen: Auf der Finanzierungsseite zeichnet sich eine deutliche Trendwende ab. Das wichtige Kreditneugeschäft, welches im ersten Quartal mit 36 Mio. EUR noch weit hinter den Erwartungen zurückblieb, dürfte unseres Erachtens im zweiten Quartal eine deutlich stärkere Dynamik aufweisen. Während sich der Zuwachs über alle Projektgruppen (Immobilien, Wind- und Solarparks) hinweg im Quartalsvergleich positiv entwickelt haben dürfte, sorgt das neue Segment der Batteriespeichersysteme für zusätzlichen Rückenwind. Daher dürften aus der genannten Projektpipeline (Volumen: 270 Mio. EUR für Q2 & Q3) u.E. nach im zweiten Quartal ca. 120 Mio. EUR konvertiert worden sein, wobei der Großteil ergebniswirksam erst in H2 zu tragen kommt. Operative Profitabilität im Fokus: Auf der Ergebnisseite verschiebt sich der Fokus nun konsequent auf die operative Profitabilität. Ein wesentlicher Treiber ist das eingeleitete Kostensenkungs- und Effizienzprogramm, das mit einem Rückgang des Verwaltungsaufwands um rund 30% bereits erste signifikante Erfolge vorweisen kann. Die von der BaFin Anfang des Jahres bewilligte Absenkung der Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte erweitert den Handlungsspielraum der Umweltbank spürbar und ebnet den Weg, das Kreditgeschäft im zweiten Halbjahr planmäßig auszuweiten. Aus diesen Gründen sehen wir das Q2 im Vergleich zum ersten Quartal mit einem deutlichen Ergebnissprung im EBT auf ca. 2 Mio EUR. Fazit: Nach dem operativ schwierigen Vorjahr befindet sich die UmweltBank nun auf einem stabilen Turnaround-Pfad. Nun gilt es, diese wiedergewonnene Stabilität im zweiten Halbjahr konsequent in zählbare, operative Erträge zu übersetzen. Wir bestätigen daher unser aktuelles Kursziel von 7,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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