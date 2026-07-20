Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG

20.07.2026 / 13:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.07.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers; Christian Bruns, CFA

Preview Q2 - Erholung im Kreditneugeschäft und gebremstes Kundenwachstum

Die UmweltBank AG wird am 29. Juli 2026 ihre Zahlen für das zweite Quartal
vorlegen. Nachdem das Auftaktquartal (EBT von 0,2 Mio. EUR) vor allem von
starker Kostendisziplin und einer noch verhaltenen operativen Dynamik
geprägt war, zeichnet sich unseres Erachtens für Q2 ein zweigeteiltes Bild
ab. Während das Kreditgeschäft spürbar anzieht, verlangsamt sich das
Kundenwachstum.

[Tabelle]

Churn-Rate und Triodos-Effekte: Im Bereich des Kundenwachstums erwarten wir
für Q2 nach dem Auftaktquartal (Q1: +11.000 Nettokunden) eine spürbare
Abschwächung. Zwar läuft die Neukunden-Zinsaktion (3,0% Zinsen für die
ersten drei Monate) weiterhin, am Markt finden sich derzeit jedoch
attraktivere Tagesgeldangebote (vgl. Chase mit 4,0%). Erschwerend kommt
hinzu, dass die rund 23 Tausend Kunden, die im vierten Quartal 2025
maßgeblich über diese Zinskampagne akquiriert wurden, nach Ablauf der
sechsmonatigen Sonderkonditionen (3 Monate 3%, weitere 3 Monate 1,75%) nun
auf den Standard-Zinssatz von 0,6% zurückfallen. Dies birgt ein
signifikantes Churn-Risiko, weshalb wir im Saldo mit einer eher
stagnierenden Gesamtkundenanzahl rechnen. Der exklusive Transfer der
Triodos-Kunden (u.E. Potenzial von ca. 15.000 loyalen Neukunden) verläuft
dabei sukzessive über das gesamte Jahr, da das Deutschland-Geschäft erst
2027 geschlossen wird. Wir erwarten daher den größten Kundenzugang hieraus
gegen Ende des aktuellen bzw. Anfang des nächsten Jahres.

Deutlicher Zuwachs im Neukreditvolumen: Auf der Finanzierungsseite zeichnet
sich eine deutliche Trendwende ab. Das wichtige Kreditneugeschäft, welches
im ersten Quartal mit 36 Mio. EUR noch weit hinter den Erwartungen
zurückblieb, dürfte unseres Erachtens im zweiten Quartal eine deutlich
stärkere Dynamik aufweisen. Während sich der Zuwachs über alle
Projektgruppen (Immobilien, Wind- und Solarparks) hinweg im
Quartalsvergleich positiv entwickelt haben dürfte, sorgt das neue Segment
der Batteriespeichersysteme für zusätzlichen Rückenwind. Daher dürften aus
der genannten Projektpipeline (Volumen: 270 Mio. EUR für Q2 & Q3) u.E. nach
im zweiten Quartal ca. 120 Mio. EUR konvertiert worden sein, wobei der
Großteil ergebniswirksam erst in H2 zu tragen kommt.

Operative Profitabilität im Fokus: Auf der Ergebnisseite verschiebt sich der
Fokus nun konsequent auf die operative Profitabilität. Ein wesentlicher
Treiber ist das eingeleitete Kostensenkungs- und Effizienzprogramm, das mit
einem Rückgang des Verwaltungsaufwands um rund 30% bereits erste
signifikante Erfolge vorweisen kann. Die von der BaFin Anfang des Jahres
bewilligte Absenkung der Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte erweitert den
Handlungsspielraum der Umweltbank spürbar und ebnet den Weg, das
Kreditgeschäft im zweiten Halbjahr planmäßig auszuweiten. Aus diesen Gründen
sehen wir das Q2 im Vergleich zum ersten Quartal mit einem deutlichen
Ergebnissprung im EBT auf ca. 2 Mio EUR.

Fazit: Nach dem operativ schwierigen Vorjahr befindet sich die UmweltBank
nun auf einem stabilen Turnaround-Pfad. Nun gilt es, diese wiedergewonnene
Stabilität im zweiten Halbjahr konsequent in zählbare, operative Erträge zu
übersetzen. Wir bestätigen daher unser aktuelles Kursziel von 7,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=34c455cd192da49f152fe151723d7ab5

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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