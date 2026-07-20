OTS: The International Council on Clean Transportation (ICCT) / Neue Studie ...

Neue Studie zu Elektroautos: Verkaufspreise sinken um 18 Prozent, Modellvielfalt nimmt stark zu Berlin (ots) - Elektrofahrzeuge in Deutschland sind zwischen 2020 und 2025 real um rund 18 Prozent günstiger geworden - obwohl die nominalen Durchschnittspreise auf den ersten Blick gestiegen sind. Das zeigt eine neue gemeinsame Studie (https://theicct.org/publication/price-and -market-trends-of-battery-electric-and-internal-combustion-engine-vehicles-in-ge rmany-2020-2025-jul26) des International Council on Clean Transportation (ICCT) (https://theicct.org/) und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI (https://www.isi.fraunhofer.de/) . Gleichzeitig hat sich die Zahl der verfügbaren Elektromodelle auf dem deutschen Markt mehr als vervierfacht. Die Studie basiert auf mehr als 100.000 Einzelangaben aus einer Datenbank des ADAC und umfasst sechs Segmente von Klein- bis Luxuswagen. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich der Markt für Elektroautos in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Die Fahrzeuge bieten heute im Durchschnitt größere Reichweiten und mehr Motorleistung, während die realen Preise vergleichbarer Modelle gesunken sind," so Dr. Peter Mock, Geschäftsführer des ICCT in Europa. Die vollständige Pressemitteilung mit weiteren Ergebnissen zu Verkaufspreisen, Batteriepreisen sowie Modellverfügbarkeit ist hier verfügbar: https://ots.de/dxzaph Details zur Veröffentlichung Titel: Price and market trends of battery electric and internal combustion engine vehicles in Germany, 2020 to 2025 Autoren: Patrick Plötz, Steffen Link (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI) Kyle Morrison, Uwe Tietge, Eyal Li, Peter Mock (International Council on Clean Transportation, ICCT) Link zur Studie: https://ots.de/ES5vwx Pressekontakt: Sophie Ehmsen (ICCT), Communications Specialist +49 (0) 30 233 268 418 mailto:s.ehmsen@theicct.org Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180048/6317390 OTS: The International Council on Clean Transportation (ICCT)