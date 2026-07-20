Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Spahn-Rücktritt
dpa-AFX · Uhr
STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Spahn-Rücktritt:
"Spahn hat die Sprengkraft seiner Entscheidung innerhalb seiner eigenen Partei und in der Bevölkerung entweder völlig unterschätzt oder gehofft, dass er schon irgendwie damit durchkommen würde. Wieder einmal. Nichts davon ließe ein Mindestmaß von politischem Verantwortungsgefühl oder wenigstens Gespür erkennen."/yyzz/DP/stw
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