Regierung: Bei Streeck keine Zweifel an Glaubwürdigkeit

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BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Debatte über die Elternschaft per Leihmutter von Unionsfraktionschef Jens Spahn sieht die Bundesregierung keine politischen Folgen für ihren Drogenbeauftragten Hendrik Streeck. "Herr Streeck hat keine politischen Forderungen vertreten, die seiner persönlichen Lebensführung entgegenstehen. Das heißt, es gibt bei ihm keine Frage der politischen Glaubwürdigkeit", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. "Und deswegen bitte ich, diese sehr klare Unterscheidung auch zu respektieren."

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Streeck und sein Ehemann Paul Zubeil hatten Mitte April bekanntgegeben, dass sie Eltern eines Sohnes geworden waren. Zu den Umständen seiner Vaterschaft äußert sich der CDU-Politiker selbst nicht. Nach Angaben der "Bunten" wurde das Kind im US-Bundesstaat Idaho geboren./vsr/DP/mis

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