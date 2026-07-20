Ryanair-Gewinn sinkt im Frühjahr - Irankrieg belastet

Dublin, 20. ⁠Jul (Reuters) - Niedrigere Ticketpreise und gestiegene Treibstoffkosten haben den Gewinn des Billigfliegers Ryanair im abgelaufenen Quartal einbrechen lassen. Auch ein Kalendereffekt aufgrund der früheren Ostersaison in diesem Jahr trug dazu bei, dass Ryanair ‌von April bis Juni mit 538 Millionen Euro ein Drittel weniger verdiente und noch unter der Marktprognose landete. Die Airline verwies ⁠am Montag ⁠auf eine Verunsicherung der Verbraucher wegen des seit fünf Monaten andauernden Irankrieges und der allgemein schwächeren Wirtschaftslage.

Die Ticketpreise seien im ersten Quartal um sechs Prozent gefallen, erklärte Ryanair-Chef Michael O'Leary. Zudem habe sich der Preis für den nicht abgesicherten Treibstoffanteil von ‌einem Fünftel, das Ryanair nicht gegen ‌Preisausschläge abgesichert hat, verdoppelt. Für das laufende Sommerquartal von Juli bis September rechnet O'Leary mit leicht sinkenden Preisen im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor ⁠hatte die Fluggesellschaft noch mit stagnierenden Ticketpreisen kalkuliert.

Finanzchef Neil Sorahan sagte ‌mittelfristig aber wieder steigende Preise ⁠in Europa voraus. Wegen drohender Pleiten von Konkurrenten und einer Konsolidierung der Branche dürfte das Flugangebot im kommenden Winter schrumpfen, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Einige Airlines könnten ‌der geschäftlich schwachen Wintersaison zum ⁠Opfer fallen. "Es gibt ein paar Leute, ⁠die stehen nah am Abgrund." Die mögliche Übernahme des britischen Konkurrenten easyJet, um den zwei US-Finanzinvestoren werben, könnte einen Dominoeffekt mit weiterer Konsolidierung auslösen.

Von den Hitzewellen in Europa spürt Europas größte Fluggesellschaft bei den Buchungen unterdessen keine Auswirkungen. Die Menschen wollten nach wie vor in den Süden reisen, buchten jedoch etwas später, erklärte Sorahan.

(Bericht von Conor Humphries, geschrieben von ⁠Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)