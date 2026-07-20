Salzgitter: Die Prognose steigt, der Einstieg ist spät

Was bewegt die Aktie?

Salzgitter hat nach vorläufigen Halbjahreszahlen die Prognose angehoben. Der Außenumsatz lag bei 4,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda stieg von 117 auf 459 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern drehte von minus 84 Millionen Euro auf plus 258 Millionen Euro.

Ein großer Teil des Ergebnisanstiegs kommt aus der Aurubis-Beteiligung. Der Beitrag stieg von 72 auf 193 Millionen Euro. Das relativiert den Sprung im Ebitda, schmälert aber nicht den Wert der Entwicklung. Die 30-Prozent-Beteiligung an Aurubis diversifiziert Salzgitter stärker in Richtung Kupfer. Dieser Markt bleibt für die kommenden Jahre aussichtsreich.

Auch das Kerngeschäft verbessert sich. Stahlerzeugung, Handel und Technologie entwickelten sich besser als erwartet. Deshalb erhöhte Salzgitter die Ebitda-Prognose von 625 bis 725 Millionen Euro auf 725 bis 825 Millionen Euro. Die Prognose für das Ergebnis vor Steuern steigt um 125 Millionen Euro.

Charttechnik

Die Aktie könnte eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden. Daraus ergibt sich ein mögliches Ziel um 70 Euro. Der Kurs hat den Ausbruch aus der bullischen Konsolidierung aber bereits geschafft.

Wer jetzt kauft und knapp unter dem letzten Tief absichert, bekommt nur ein Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr eins zu eins. Der bessere Einstieg lag beim Ausbruch über das letzte Zwischenhoch.

Martins Einschätzung

Fundamental sieht Salzgitter deutlich besser aus. Für einen neuen Trade reicht das aktuelle Setup trotzdem nur bedingt. Der Ausbruch ist bereits weit gelaufen, während das nächste Ziel bei 70 Euro begrenzt bleibt.