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Salzgitter: Erhöhung der 2026er Prognose und wie das Infrastrukturpaket ab 2027 antreibt

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Salzgitter: Erhöhung der 2026er Prognose und wie das Infrastrukturpaket ab 2027 antreibt


Salzgitter hebt nach einem starken ersten Halbjahr die Jahresprognose an. Das Vorsteuerergebnis EBT VX drehte von −84 Mio. Euro auf 258 Mio. Euro. Der neue EU-Schutzschild verknappt billige Importe und stützt die Preise auf dem europäischen Heimatmarkt. Ab 2027 liefert das deutsche Infrastrukturpaket den zusätzlichen Mengenimpuls.

Salzgitter überrascht mit vorläufigen Halbjahreszahlen

Der europäische Stahlsektor galt in den vergangenen Quartalen als Sorgenkind der Industrie, geprägt von volatilen Rohstoffkosten und einer schleppenden Nachfrage. Doch die vorläufigen Zahlen der Salzgitter AG für das erste Halbjahr 2026 zeichnen nun ein völlig anderes Bild. Der zweitgrößte deutsche Stahlproduzent hat die Erwartungen des Marktes pulverisiert und schwenkt operativ auf einen klaren Erholungskurs ein. Zwar sank der Außenumsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres leicht auf 4,6 Mrd. Euro, nach 4,7 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Profitabilität explodierte jedoch regelrecht: Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA VX) schoss auf 459 Mio. Euro nach oben – im Vorjahreszeitraum standen hier lediglich 117 Mio. Euro zu Buche. Noch deutlicher zeigt sich der Turnaround beim Vorsteuerergebnis (EBT VX), das mit 258 Mio. Euro wieder tief in die Gewinnzone drehte, nachdem im ersten Halbjahr 2025 noch ein Verlust von -84 Mio. Euro verbucht werden musste. Als starker Ergebnistreiber erwies sich dabei erneut die at-equity einbezogene Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis, die 193 Mio. Euro zum Erfolg beitrug.



Endlos Turbo Long 37,6512 open end: Basiswert Salzgitter

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Quelle: DZ BANK: Geld 20.07. 16:23:56, Brief 20.07. 16:23:56
18,70 EUR 18,80 EUR 10,26% Basiswertkurs: 56,20 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01.
Basispreis 37,6512 EUR Knock-Out-Barriere 37,6512 EUR
Hebel 3,02x Abstand zum Basispreis in % 33,06%
Abstand zum Knock-Out in % 33,06% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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