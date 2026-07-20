Siebter Premier in zehn Jahren - Labour-Chef Burnham übernimmt

London, 20. Jul (Reuters) - Der ⁠neue Labour-Chef Andy Burnham ist neuer Premierminister Großbritanniens. Der 56-Jährige trat am Montag die Nachfolge von Keir Starmer an. Burnham war am Freitag zum Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei gewählt worden. Das Amt des Premierministers ist in Großbritannien traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt. Der frühere Bürgermeister von Manchester kündigte an, sich stärker um die Alltagssorgen der Bürger zu kümmern und die hohen Lebenshaltungskosten anzugehen. Bundeskanzler Friedrich Merz gratulierte und lud den neuen Premier nach Berlin ein.

Burnham ist bereits der siebte Regierungschef in Großbritannien ‌innerhalb von zehn Jahren. Starmer hatte wegen schlechter Umfragewerte, einer schweren Niederlage bei Kommunalwahlen und der wachsenden Konkurrenz durch die rechtspopulistische Partei Reform UK den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren und sich nach wachsendem Druck zum Rücktritt entschieden.

Burnham - auch bekannt als "König des Nordens" - strebt die "größte Umverteilung der Macht" ⁠von der Zentralregierung in London ⁠auf die Regionen an. Wachstum könne nicht von oben angeordnet, sondern müsse von unten gefördert werden, sagte er zuletzt. Dazu will er in Manchester einen zweiten Regierungssitz neben Downing Street 10 ("Number 10 North") einrichten und den Regionen mehr Befugnisse in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Wohnungsbau, Verkehr und Bildung übertragen.

Zudem will Burnham die britische Industrie wiederaufbauen und die heimische Produktion in kritischen Bereichen wie Stahl, Verteidigung, Energie und Landwirtschaft stärken. Er kündigte auch das größte Bauprogramm für Sozialwohnungen seit der Nachkriegszeit an. Zugleich versprach er, die geltenden Haushaltsregeln einzuhalten und die Steuern für Arbeitnehmer nicht zu erhöhen.

Die Liste der Probleme, die der neue Premier angehen muss, ist ‌lang. Dazu zählt, der seit dem Brexit schwachen Wirtschaft auf der Insel neuen Schwung zu geben. ‌Er muss auch ein neues Kabinett zusammenstellen, was bereits Gegenstand heftiger Debatten innerhalb der Labour-Partei ist. Im Blick ist dabei vor allem der Posten des Finanzministers. Als einer der Kandidaten gilt der Minister für Energiesicherheit und Klimaschutz, Ed Miliband. Auch Innenministerin Shabana Mahmood ist im Rennen.

MERZ WÜNSCHT VIEL ERFOLG

Merz betonte in einem Schreiben an Burnham, Deutschland und das ⁠Vereinigte Königreich seien enge Verbündete und Partner. "Sehr gern möchte ich mich mit Ihnen zu den vor uns liegenden Herausforderungen austauschen und lade Sie daher gern zu ‌einem baldigen Besuch nach Berlin ein. Für die vor Ihnen liegenden Aufgaben wünsche ich ⁠Ihnen viel Erfolg, Kraft und gutes Gelingen." Burnham gilt als Befürworter einer EU-Mitgliedschaft Großbritanniens, hatte zuletzt aber gesagt, dass er nicht mit einer baldigen Rückkehr in die Union rechne. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin, Deutschland unterstütze alles, was die Zusammenarbeit verstärke.

Burnham will eine stabilere Politik anstreben. Es brauche ein neues Politik- und Wirtschaftsmodell. Wirtschaftspolitisch steht Burnham für einen "unternehmensfreundlichen Sozialismus", womit eine stärkere Kontrolle wichtiger Bereiche wie Energie und Verkehr ‌durch den Staat gemeint ist.

Sein Aufstieg in das politisch mächtigste Amt seines Landes war immer ⁠wieder auch von Niederlagen geprägt. Zweimal - 2010 und 2015 - bewarb ⁠er sich vergeblich um das Amt des Labour-Chefs. 2015 sagte er, er spüre einen starken Schmerz, weil er zurückgewiesen worden sei. Er floh aus der Hauptstadt London nach Manchester. Einige Labour-Kritiker werfen ihm vor, immer wieder seine Prioritäten geändert zu haben. Burnham ist bekannt für seine umgängliche Art und seinen Optimismus - ein starker Kontrast zu Starmer, der zurückhaltend und eher für eine hölzerne Art bekannt ist. Personen, die mit Burnham in Manchester zusammengearbeitet haben, sagen, er höre gerne zu und probiere gerne neue Ideen aus.

Burnham wurde in Liverpool geboren, wo sein Vater als Telefontechniker arbeitete und seine Mutter als Empfangsdame. Der neue Premier studierte an der berühmten Universität in Cambridge. Er war Teil der Regierung von Tony Blair, später unter Premier Gordon Brown Kultur- und auch Gesundheitsminister.

Vor der Ernennung Burnhams hatte Starmer vor dem Amtssitz des Premiers seine Abschiedsrede gehalten und seinen Rücktritt bei König Charles eingereicht. Starmer sagte vor Anhängern, seine Arbeit ⁠sei getan. Er gehe in Würde und mit einem Lächeln. Er beschrieb seine Tätigkeit als Premierminister als "das größte Privileg meines Lebens". Burnham wünschte er viel Erfolg. "Er hat meine volle Unterstützung."

(Bericht vom Londoner Reuters-Büro, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)