Stockers Börsencheck: Was das erste Halbjahr über die Märkte verrät

Sorgen die aktuellen Unternehmenszahlen für neue Impulse an den Aktienmärkten? Wie fällt die Bilanz des ersten Börsenhalbjahres aus und was spricht für die kommenden Monate? Besonders die Emerging Markets gehörten zuletzt zu den Gewinnern. Doch welche Faktoren stecken dahinter und wo bieten sich aktuell weitere Chancen?



Das erste Börsenhalbjahr war geprägt von geopolitischen Spannungen, Inflationssorgen und einer anhaltenden Begeisterung für Künstliche Intelligenz. Trotz zwischenzeitlicher Unsicherheit konnten viele Aktienmärkte deutliche Kursgewinne verzeichnen. Mit Beginn der Berichtssaison rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, ob die positive Entwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte Bestand haben kann.

Sorgen die aktuellen Unternehmenszahlen für frische Marktimpulse?

Die laufende Berichtssaison gilt als wichtiger Stimmungstest für die Märkte. Besonders in den USA richten sich die Blicke auf die großen Technologieunternehmen, deren Ergebnisse und Ausblicke maßgeblich zur weiteren Marktentwicklung beitragen könnten.

Grundsätzlich bleibt das Gewinnumfeld robust. In zahlreichen Branchen wurden die Gewinnerwartungen im Verlauf der vergangenen Monate nach oben angepasst. Gleichzeitig sind damit auch die Erwartungen gestiegen. Enttäuschungen bei einzelnen Unternehmen könnten daher kurzfristig für höhere Schwankungen sorgen.

Für die Märkte insgesamt spricht jedoch weiterhin die solide Gewinnentwicklung vieler Unternehmen und ein insgesamt stabiles fundamentaleres Umfeld als noch zu Jahresbeginn. Welche Bedeutung die Berichtssaison für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte haben könnte, wird im Video ausführlich erläutert.

Wie lautet die Zwischenbilanz und was ist im zweiten Börsenhalbjahr zu erwarten?

Die Zwischenbilanz fällt insgesamt positiv aus. Weltweit konnten die Aktienmärkte im ersten Halbjahr zulegen. Besonders auffällig ist dabei, dass die Kursentwicklung von steigenden Unternehmensgewinnen begleitet wurde.

Während kurzfristige Rückschläge in den Sommermonaten nicht ausgeschlossen werden können, sprechen die aktuellen Gewinntrends und das gesamtwirtschaftliche Umfeld derzeit eher für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends als für eine grundlegende Trendwende.

Mögliche Kursrückgänge würden daher von vielen Marktteilnehmern eher als Konsolidierung innerhalb eines langfristig positiven Marktumfelds betrachtet.

Welche Faktoren standen hinter der Stärke der Emerging Markets?

Zu den stärksten Regionen des bisherigen Jahres zählten die Emerging Markets. Maßgeblich dafür war vor allem die Entwicklung in Asien. Insbesondere Technologie- und Halbleiterunternehmen profitierten von den hohen Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur.

Ein weiterer Treiber war die Nachfrage nach Rohstoffen, die im Zuge von Elektrifizierung, Digitalisierung und dem Ausbau neuer Technologien benötigt werden. Davon profitierten vor allem rohstoffreiche Regionen wie Lateinamerika.

Auch Osteuropa konnte in den vergangenen Quartalen eine beachtliche Entwicklung zeigen und gehört weiterhin zu den Märkten, die von Investoren genau beobachtet werden.

Wo sehen Experten und Expertinnen aktuell weiteres Potenzial?

Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte bleiben technologiegetriebene Wachstumsfelder im Fokus. Dazu zählen insbesondere Halbleiter, digitale Infrastruktur und Unternehmen, die von Investitionen in Künstliche Intelligenz profitieren.

Auch in Europa werden Chancen gesehen. Vor allem Industrieunternehmen könnten von Investitionen in Infrastruktur, Automatisierung und Elektrifizierung profitieren. Darüber hinaus gewinnt der Gesundheitssektor an Aufmerksamkeit. Insbesondere dort, wo neue Technologien die Produktivität steigern und Innovationsprozesse beschleunigen können.

Weniger dynamisch zeigt sich dagegen weiterhin der europäische Automobilsektor. Hier belasten strukturelle Veränderungen und ein anspruchsvolles Marktumfeld die Entwicklung.

Fazit

Das erste Halbjahr liefert insgesamt ein solides Fundament für die weitere Entwicklung der Märkte. Die Unternehmensgewinne entwickeln sich überwiegend positiv und viele langfristige Wachstumstreiber bleiben intakt.

Auch wenn die Sommermonate kurzfristig für mehr Schwankungen sorgen könnten, richtet sich der Blick vieler Investoren bereits auf die Chancen der zweiten Jahreshälfte. Besonders Technologie, KI-Infrastruktur, ausgewählte Emerging Markets sowie Industrie- und Gesundheitswerte stehen dabei im Fokus.

Die vollständige Ausgabe von Stockers Börsencheck sehen Sie hier:

Stockers Börsencheck: Was das erste Halbjahr über die Märkte verrät? – YouTube