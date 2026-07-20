Was bewegt die Aktie?

TAG Immobilien verliert heute rund 1,4 Prozent. Der Rücksetzer passt nur bedingt zum Nachrichtenbild. Die deutschen Inflationsdaten lagen im Rahmen der Erwartungen und senken damit die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank. Für Immobilienwerte verbessert das tendenziell das Umfeld.

Zusätzlich kommt Rückenwind von Bernstein Research. Die Aktie landet neu auf der European-Midcap-Top-Pick-Liste. Das Rating lautet Outperform, das Kursziel liegt bei 18,30 Euro. Bernstein hebt vor allem das Geschäft in Polen hervor. TAG Immobilien hat dort in den großen Städten starke Positionen, fast keinen Leerstand und steigende Mieten. Auch die Finanzierungsposition hat sich verbessert.

Andere Häuser sehen ebenfalls Aufwärtspotenzial. Berenberg nennt ein Kursziel von 20 Euro, die Deutsche Bank 18 Euro. Selbst Exane BNP Paribas liegt mit 15,50 Euro und Outperform noch über dem aktuellen Niveau. Damit bleibt die Aktie nach den aktuellen Kurszielen klar im Kaufbereich.

Charttechnik

Die Aktie bewegt sich in einer breiten Seitwärtsrange. Wichtige Marken liegen bei 14,60 Euro, 16,20 Euro, 16,80 Euro und 17,30 Euro. Aus der letzten größeren Konsolidierung ergeben sich mögliche Ziele zwischen 18,50 und 20 Euro.

Kurzfristig bleibt Geduld sinnvoll. Nach dem Bruch kleiner Tiefs kann TAG Immobilien noch einmal in Richtung 12,50 Euro zurückfallen. Dort würde das Chance-Risiko-Profil noch interessanter.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 6,2 und damit am unteren Ende der Bewertungsspanne. Gleichzeitig ziehen Wachstum und Dividendenperspektive an. Wer im Immobiliensektor eine Aktie mit niedriger Bewertung, solider Dividende und besserem Ausblick sucht, findet bei TAG Immobilien einen attraktiven Kandidaten.