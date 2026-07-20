TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Juli 2026

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. Juli

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen
08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen
09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung
10:00 DEU: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart
12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen
12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen
12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen
12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen
18:30 NLD: Airbus, Business Update
22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 5/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 6/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 
14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26

SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten, Dublin

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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