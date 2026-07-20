KI-Chip-Aktie

Taiwan Semi: Warum ich den Rücksetzer kaufen würde

onvista · Uhr

Taiwan Semiconductor hat nach dem Rücksetzer ein starkes Chance-Risiko-Profil. Die Nachfrage nach KI-Chips bleibt mehrjährig hoch, während die Bewertung deutlich gefallen ist.

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Was bewegt die Aktie?

Taiwan Semiconductor fiel zuletzt zweistellig, kommt im asiatischen Handel aber rund drei Prozent zurück. Die Aktie hat ein wichtiges Ausbruchslevel getestet und zunächst verteidigt. Sie dürfte knapp unter einer kurzfristigen Trendlinie eröffnen. Ein Ausbruch nach oben wäre ein starkes Signal.

Fundamental bleibt die Lage sehr stark. Der Finanzchef erwartet eine starke mehrjährige Nachfrage nach Chips, vor allem nach KI-Chips. Die US-Hyperscaler treiben diese Nachfrage. Taiwan Semiconductor will deshalb Kapazitäten ausbauen und keine Nachfrage an Wettbewerber verlieren.

Das Unternehmen plant zusätzlich 100 Milliarden Dollar für den Ausbau der US-Produktion. Damit steigt das geplante Investitionsvolumen allein in Arizona auf 265 Milliarden Dollar. Die Investitionsprognose für das laufende Jahr wurde von 52 bis 56 Milliarden Dollar auf 60 bis 64 Milliarden Dollar angehoben.

Ein möglicher Belastungsfaktor ist eine Anleiheemission. Taiwan Semiconductor wäre bereit, bei hoher Nachfrage Geld am Anleihemarkt aufzunehmen und direkt in Investitionsprogramme zu stecken.

Charttechnik

Die Aktie ist innerhalb von zwölf Handelstagen rund 20 Prozent gefallen. Das alte Hoch und die Trendlinie haben aber gehalten. Bei einer Erholung rückt ein Anstieg über 480 Dollar in den Fokus.

Martins Einschätzung

Taiwan Semiconductor bleibt eine der stärksten Kernpositionen im Markt. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist durch fallende Kurse und steigende Gewinnerwartungen unter 20 gefallen. Mit etwa 18,5 liegt die Bewertung mehr als zehn Prozent unter dem Marktdurchschnitt, obwohl das Wachstum höher ist. Dieses Niveau wirkt wie ein Kauf.

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TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)

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