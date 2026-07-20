Telekom erwirbt Medienrechte an Fußball-WM 2030

Berlin, ⁠19. Jul (Reuters) - Die Deutsche Telekom hat sich die Medienrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 ‌gesichert. Alle 104 Partien des Turniers werden auf der ⁠hauseigenen ⁠TV-Plattform MagentaTV zu sehen sein, teilte der Bonner Konzern am Sonntagabend mit. Das Turnier zum ‌100-jährigen Bestehen des ‌Wettbewerbs findet vom 8. Juni bis zum 21. Juli ⁠2030 in sechs Ländern ‌auf drei Kontinenten ⁠statt. Gastgeber für die 48 Nationalmannschaften sind Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, ‌Paraguay und ⁠Argentinien. Im vergangenen ⁠Jahr hatte das Unternehmen die Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2028 erworben.

(Bericht von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)