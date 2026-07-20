Unternehmen pochen auf Rechenzentren in Deutschland

Berlin, 20. ⁠Jul (Reuters) - Deutsche Unternehmen wollen Rechenzentren in Deutschland nutzen, um ihre Cloud-Daten zu verarbeiten. 97 Prozent gaben in einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Branchenverbands Bitkom an, dass der ‌Ort der Rechenzentren für sie eine maßgebliche Rolle spiele. Bitkom hatte 603 Firmen mit mehr als 20 Beschäftigten befragt. "Die ⁠Unternehmen ⁠wollen, dass ihre Daten in Deutschland liegen und die Cloud-Anwendungen in Deutschland ausgeführt werden", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst dazu. "Damit die dafür notwendigen Rechenzentren entstehen können, brauchen wir international wettbewerbsfähige Strompreise, einen raschen Anschluss an das Stromnetz ‌und schnellere Genehmigungsverfahren bei Neubauprojekten."

Wintergerst pochte ‌darauf, dass sowohl die Entscheidung über geplante KI-Gigafactories als auch die Umsetzung des sogenannten Cloud & AI Development Act der EU ⁠schnell kommen müssten. Deutschland will mindestens eines der sehr großen ‌Rechenzentren für die Künstliche ⁠Intelligenz (KI-Gigafactory) haben, das Bewerbungsverfahren für die milliardenschwere EU-Förderung zieht sich aber trotz der internationalen Konkurrenzsituation mit den USA und mit China immer weiter in die ‌Länge.

Neben Deutschland wird von den ⁠Firmen noch Frankreich (23 Prozent) präferiert, ⁠für das Nicht-EU-Mitglied Großbritannien votieren nur 14 Prozent - 32 Prozent lehnen dies ab. Auf wenig Gegenliebe stoßen Rechenzentren in den USA (zwölf Prozent Zustimmung, 51 Prozent Ablehnung), Japan (neun Prozent Zustimmung, 60 Prozent Ablehnung) sowie Indien (fünf Prozent Zustimmung, 73 Prozent Ablehnung). 94 Prozent schließen eine Datenverarbeitung in China aus.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)