US-Anleihen: Kursverluste - Lage im Nahen Osten fragil

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,33 Prozent auf 108,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,59 Prozent.

Die sich weiter verschärfende Lage im Nahen Osten sorgt für anhaltende Verunsicherung. Die USA griffen die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik an. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gibt es erstmals seit Tagen aber auch wieder Zeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung. Die Entwicklung der Ölpreise dürfte weiterhin auch den Anleihemarkt bewegen, da sich die Ölpreise auch auf die Verbraucherpreise auswirken und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken.

Die tendenziell steigenden Ölpreise hatten zuletzt immer wieder Inflationssorgen angeheizt. Im Tagesverlauf fanden sie angesichts der widersprüchlichen Lage im Nahen Osten keine klare Richtung./jsl/he

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