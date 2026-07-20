Wadephul setzt auf Fortsetzung des E3-Formats mit London

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NOUAKCHOTT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt darauf, dass das politische E3-Format aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit der Regierung des neuen britischen Premierministers Andy Burnham nahtlos fortgesetzt wird. Ihm sei schon vor der Regierungsbildung signalisiert worden, dass die neue britische Regierung "ein großes Interesse daran hat, dass das E3-Format weiter wichtig bleibt in der Zukunft", sagte der CDU-Politiker am Rande seines Besuchs in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott.

Wadephul gratulierte Ed Miliband zur Berufung zum neuen Außenminister des Vereinigten Königreiches. "Wenn Sie sehen, dass die gesamte Situation um den Iran herum praktisch in einer Sackgasse gelandet ist, dass Verhandlungen notwendig werden, dann denke ich, ist es gut zu wissen, dass Frankreich, Großbritannien und Deutschland bereitstehen, hier eine Rolle zu übernehmen", fügte der Bundesaußenminister hinzu. Das Format sei "eine große praktische Maßnahme", damit Europa "gesprächs- und handlungsfähig ist".

Derzeit gebe es keine praktischen Gespräche, weder im Ukraine-Format noch im Iran-Kontext, kritisierte Wadephul. "Aber ich glaube, sie sind notwendig. Wir können ja nicht beide Kriege immer nur fortsetzen, sondern brauchen endlich in beiden Kriegen einen Ansatz für Diplomatie." Der Bundesregierung sei die Kontinuität im E3-Format von großer Wichtigkeit./bk/DP/he

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