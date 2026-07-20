Wall Street ignoriert Iran-Krise | Bounce bei KI-Werten.

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



Der Tech-Sektor startet freundlich in die neue Handelswoche. Trotz der erneuten Eskalation im Nahen Osten halten sich die Reaktionen an den Finanzmärkten bislang in Grenzen. Der Ölpreis war zwischenzeitlich auf über 91 US-Dollar gestiegen, hat einen Großteil der Gewinne inzwischen aber wieder abgegeben. Anleger setzen weiterhin darauf, dass die USA und Iran letztlich eine diplomatische Lösung anstreben und eine deutliche militärische Eskalation vermieden wird. Rückenwind kommt aus China: Staatliche Fonds haben nach den Kursverlusten der vergangenen Woche Aktien gekauft, gleichzeitig prüft Peking weitere Konjunkturmaßnahmen, nachdem das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal hinter den Zielen zurückblieb. Im Fokus bleibt außerdem das KI-Thema. Nach dem starken Kursrückgang vieler Halbleiterwerte sehen zahlreiche Investoren die Schwächephase als Kaufgelegenheit, da die Nachfrage nach Chips und KI-Infrastruktur trotz zunehmender Konkurrenz durch chinesische Open-Source-Modelle robust bleiben dürfte. Taiwan Semiconductor bekräftigt die Erwartung eines mehrjährigen Nachfragezyklus für KI-Chips, während Meta den Ausbau seiner KI-Infrastruktur weiter beschleunigt und Medienberichten zufolge kurz vor einem milliardenschweren Rechenzentrumsvertrag mit Anthropic steht. Bei den Quartalszahlen steht heute Domino's Pizza im Fokus. Das Unternehmen verfehlte zwar die Gewinnerwartungen leicht, sprach jedoch von einer deutlichen Beschleunigung des Bestellwachstums im zweiten Quartal. Im weiteren Wochenverlauf rücken dann die Zahlen von Alphabet, Tesla, IBM, Intel und SAP in den Mittelpunkt.





00:00 Intro

00:24 Überblick | Wall Street ignoriert Iran-Krise

01:32 Studie zu Abverkauf im Halbleitersektor |

04:14 Starker Einfluss durch gehebelte ETFs und Wettmärkte

07:58 Meldungen: Südkorea | China | Iran-Krise

11:12 Ausblick diese Woche: Viele wichtige Ergebnisse

12:20 Analysten: IBM | Service Now | Salesforce | Google u.m.

16:53 Domino’s Pizza | AMC Entertainment

18:40 Meldungen: AI-Modelle USA vs. China | SpaceX | Boeing u.v.m.

24:57 Analysten: Accenture | Datadog | Disney | Target u.m.

26:45 Relaunch 360WallStreet.de



*Werbung