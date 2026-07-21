Was bewegt die Aktie?

Adobe hat sich von 190 auf 240 Dollar erholt. Genau auf diesem Niveau setzt Morgan Stanley nun das neue Kursziel an. Zuvor lag die Marke bei 365 Dollar. Das Downgrade nimmt der Erholung damit den wichtigsten Treiber.

Das Kernproblem bleibt die Monetarisierung der KI-Produkte. Adobe hat in vielen Anwendungen bereits gute KI-Funktionen eingebaut. Entscheidend ist aber, ob diese Produkte die jährlich wiederkehrenden Umsätze wieder beschleunigen. Morgan Stanley sieht dafür zu wenig Hinweise.

Dazu kommt die Sorge um Margen. Eine Premium-Strategie und neue Führungspositionen können in einer ohnehin schwierigen Phase zusätzlichen Druck erzeugen. Die Aktie ist mit einem erwarteten Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa neun günstiger als Workday. Das PEG-Verhältnis liegt aber ähnlich niedrig. Damit spiegelt die Bewertung auch schwächere Wachstumserwartungen wider.

Charttechnik

Der Bereich um 240 Dollar ist ein starker Widerstand. Die Aktie hat sich dort nach der Erholung festgelaufen. Der Rückgang um rund vier Prozent bestätigt, dass der Markt das neue Kursziel als Belastung einordnet.

Ohne einen klaren Ausbruch über diesen Bereich bleibt die Erholung anfällig. Ein Rückfall würde das Vertrauen in die jüngste Bodenbildung schwächen.

Martins Einschätzung

Adobe braucht sichtbare KI-Monetarisierung. Gute Produkte reichen nicht, wenn die wiederkehrenden Umsätze nicht schneller wachsen. Das neue Kursziel von 240 Dollar macht die Aktie zunächst zu einem Beweisstück für die Unsicherheit im Software-Sektor.