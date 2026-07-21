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Aktien im Depot aktiv bewirtschaften - Das aktive Aktiendepot

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Aktien im Depot aktiv bewirtschaften - Das aktive Aktiendepot

Aufzeichnung Teil 3:


Teil 4: Vom Ansatz zur Cashflow-Logik: Regelmäßige Einnahmen mit Optionen strukturieren

Lernen Sie, Optionen zu kombinieren, um regelmäßig Prämien zu erzielen und Kapital systematisch einzusetzen. Fokus: ein wiederholbarer Prozess statt Einzeltrades – für laufende Erträge aus Ihrem Depot.

Finanzexperte Michael Huber (DeinFinanz.Coach) zeigt wie Sie mit Aktienoptionen durch methodische Anwendung profitieren.

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

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