Nach jüngstem Ausverkauf

Chipwerte weltweit auf Erholungskurs

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Jemand hält einen Mikrochip.
Quelle: Adobe.com/uflypro

Eine Erholung im globalen Chipsektor gewinnt am Dienstag an Fahrt. Der Wochenstart war nach dem Kursrutsch am Freitag noch durchwachsen gewesen, doch nun fassten sich die Branchen-Anleger in Asien ein Herz. Von Tokio über Taiwan bis Seoul zogen die Kurse der einschlägigen Sektorwerte am Dienstag teils deutlich an. SK Hynix zum Beispiel hoben sich mit vier Prozent Plus positiv ab.

Ein Marktbeobachter argumentierte mit dem Auftritt von Schnäppchenjägern. Anleger setzten darauf, dass sich der jüngste Ausverkauf bei Wachstumswerten aus der Technologiebranche dem Ende zuneigen könnte - und die Chance gekommen sei, vor allem in den Bereichen KI und Chips wieder Positionen aufzubauen.

In Europa zogen die Kurse von Infineon , STMicroelectronics und ASML um 2,7 bis 3,6 Prozent an. Unter den kleineren deutschen Unternehmen ging es für Elmos , Aixtron , Suss Microtec , PVA Tepla und LPKF um 3,4 bis 7,7 Prozent hoch.

Die Erholung erstreckt sich am Dienstag wohl auch nach New York, wo ein Erholungsversuch am Vortag im breiten Technologiesektor noch versandet war. Dort hatten viele große Chipwerte aber auch den Montag schon höher beendet und nun ging es für die Branchenriesen Nvidia und Micron vorbörslich um 1,2 und 6,1 Prozent hoch. Die Bank of America äußerte sich positiv zur Micron-Aktie. Auch die Kurse von Speicherherstellern ziehen in den USA wieder deutlich an.

Chipwerte haben eine volatile Zeit hinter sich wegen erneut aufgekommener Sorgen vor hohen Bewertungen, der Nachhaltigkeit von Investitionen und möglicher neuer Konkurrenz aus China. Experten der UBS glauben aber daran, dass die KI-Nachfrage widerstandsfähig bleibt trotz aller Risiken. Ergebnisse der Branchenriesen TSMC und ASML hätten dies untermauert. Anleger täten aber gut daran, auf ein ausgewogeneres Engagement im Tech-Sektor zu achten.

Wegweisend dürften in den kommenden Tagen auch die Quartalsberichte großer US-Tech-Konzerne werden. Den Anfang machen am Mittwoch nach US-Börsenschluss die US-Schwergewichte Texas Instruments , IBM , Tesla und Alphabet , gefolgt vom Chipkonzern Intel am späten Donnerstag, wenn außerdem die Resultate von SAP erwartet werden.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
SAP
Micron Technology
IBM
Infineon
ASML
Alphabet A
Intel
Tesla
Aixtron
SUSS MicroTec
LPKF Laser
TSMC Taiwan Semiconductor
PVA TePla
Elmos
STMicroelectronics
Texas Instruments

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