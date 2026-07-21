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Tech-Erholung treibt US-Börsen nach oben

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com

Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, in dem Chipwerte schwer gewichtet sind, zog im frühen Geschäft um 1,2 Prozent auf 28.951 Zähler hoch. Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex Dow Jones Industrial legte 0,3 Prozent auf 52.005 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.473 Punkte.

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