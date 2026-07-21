Cloud-Aktie

Alphabet: Warum die Zahlen den Ausbruch liefern müssen

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Alphabet steht vor wichtigen Quartalszahlen. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn um rund 13 bis 14 Prozent verbessert, liegt aber ähnlich weit unter dem letzten Hoch.

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Was bewegt die Aktie?

Für Alphabet erwartet der Markt rund 117 Milliarden Dollar Umsatz. Beim Gewinn je Aktie liegen die Schätzungen je nach Quelle etwa zwischen 2,88 und 3,40 Dollar. Entscheidend werden aber nicht nur Umsatz und Gewinn, sondern vor allem der Ausblick.

Besonders wichtig bleiben Google Cloud und die Dynamik im KI-Geschäft. Das vergangene Quartal zeigte zwar einen sehr starken Gewinnanstieg von rund 82 Prozent. Dieser enthielt aber Sondereffekte aus Beteiligungen wie Anthropic. Ohne solche Effekte fiel der operative Überraschungseffekt deutlich kleiner aus.

Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr15.07.2026 · 11:49 Uhr · onvista
Halbjahresausblick von Martin Goersch

Die kommenden Zahlen müssen deshalb zeigen, wie stark das Kerngeschäft wirklich läuft. Bleiben Cloud und KI überzeugend, kann die Aktie die jüngste Konsolidierung beenden.

Charttechnik

Alphabet hat ungefähr bis zum 50-Prozent-Retracement korrigiert und hält sich dort stabil. Das Chartbild deutet auf eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation hin.

Die entscheidende Zone liegt bei 320 bis 325 Dollar. Ein Ausbruch darüber würde die Formation abschließen und den Weg in Richtung 340 Dollar öffnen. Aus dem Retracement ergeben sich anschließend sogar Ziele zwischen 380 und 400 Dollar.

Martins Einschätzung

Alphabet braucht jetzt Zahlen, die das operative Wachstum bestätigen. Gelingt das, liefert der Chart ein starkes Setup. Scheitert die Aktie an 320 bis 325 Dollar, bleibt die Konsolidierung bestimmend.

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