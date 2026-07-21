ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Philippe Lorrain bezeichnete am Dienstag die von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin eingeleitete Prüfung des Halbjahresabschlusses des Gabelstaplerherstellers als eher bedeutungslos. Der zeitweise Verkaufsdruck auf die Aktie sei zwar verständlich, die Zahlen für 2025 seien aber davon nicht betroffen, und das Thema hänge nur mit einem Zeitpunkt für Abschreibungen auf Aktivitäten in Russland zusammen./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 12:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 12:59 / UTC

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