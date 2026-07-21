ANALYSE-FLASH: Bernstein startet Symrise mit 'Market-Perform' - Ziel 99 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Bernstein Research hat Symrise mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 99 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Sektor "Consumer Ingredients" verdient innerhalb der Chemiebranche laut Analystin Victoria Nice mehr Aufmerksamkeit. Der derzeit geringere Bewertungsaufschlag im Vergleich zu Aktien aus den Bereichen Lebensmittel & Getränke sowie Haushaltsprodukte sei nicht gerechtfertigt, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bevorzugt Unternehmen wie DSM-Firmenich und Kerry Group, deren Wachstums- und Margenpotenzial unterschätzt werde und die stärker von langfristigen Verbrauchertrends profitieren dürften. Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise erwartet sie, dass sich eine Erholung anbahnt. Sie bleibe jedoch vorerst an der Seitenlinie, da eine Rückkehr zu branchenführendem Wachstum noch auf sich warten lassen dürfte./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 09:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:40 / UTC

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