ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 430 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 380 auf 430 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für den operativen Gewinn in diesem Jahr um vier Prozent. Die Anhebung des Kursziels resultiere aus vorteilhafteren langfristigen Annahmen und einer leichten Reduzierung der Annahmen für die Kapitalkosten, schrieb er angesichts der am 7. August anstehenden Zahlen des Versicherers für das zweite Quartal./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:15 / BST

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