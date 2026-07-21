ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für ABB auf 83 Franken - 'Sector Perform'
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Industriekonzern übertrifft ErwartungenStarke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy16. Juli · dpa-AFX
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan RißeSind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim PharmakonzernSo viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista