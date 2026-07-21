APA ots news: OeNB: Kreditgeschäft zur Jahresmitte trotz Nahost-Konflikt stabil

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    Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das  
Kreditgeschäft (Bank Lending Survey), zweites Quartal 2026 

Wien (APA-ots) - Die Kreditangebotspolitik der Banken und die  
Kreditnachfrage der 
Unternehmen sind im zweiten Quartal 2026 stabil geblieben. In der 
vorangegangenen Umfrage erwartete Verschlechterungen infolge des 
Kriegs im Nahen und Mittleren Osten sind ausgeblieben. Allerdings 
verstärkt der Krieg den bestehenden Anpassungsbedarf der Unternehmen 
an die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen inklusive der 
Folgen des Klimawandels. Zuletzt hat daher der Finanzierungsbedarf 
der Unternehmen für Restrukturierungsmaßnahmen zugenommen. Unabhängig 
von den Entwicklungen im Kreditgeschäft mit Unternehmen ist die 
Nachfrage privater Haushalte nach Wohnbaukrediten im zweiten Quartal 
2026 weiter gestiegen. 

Diese Ergebnisse stammen aus der vierteljährlichen Umfrage der 
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter 
den führenden heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde in der 
zweiten Junihälfte 2026 durchgeführt. Hinsichtlich des Kriegs im 
Nahen und Mittleren Osten berücksichtigen die Umfrageergebnisse somit 
die Absichtserklärung zur Beendigung des Kriegs vom 18. Juni 2026, 
nicht jedoch die Ereignisse nach Ende Juni. 

Zwtl.: Unternehmenskredite: Auswirkungen des Kriegs im Nahen und 
Mittleren Osten geringer als erwartet - Nachfrage und Angebotspolitik 
stabil 

Die Kreditnachfrage von Unternehmen hat sich im zweiten Quartal 
2026 kaum geändert. Auch im dritten Quartal 2026 soll es gemäß den 
Einschätzungen der Banken aus heutiger Sicht zu keinen nennenswerten 
Nachfrageänderungen kommen. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten 
wirkt sich demnach bisher geringer auf das Kreditgeschäft aus als in 
der letzten Umfrage vor drei Monaten erwartet. 

Allerdings zeigen die Umfrageergebnisse im Bereich großer 
Unternehmen einen erhöhten Finanzierungsbedarf für 
Restrukturierungsmaßnahmen. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten 
verstärkt den bereits bestehenden Anpassungsbedarf der Unternehmen an 
die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen einschließlich der 
Folgen des Klimawandels. 

Bei einer Betrachtung nach einzelnen Wirtschaftssektoren steht 
einer gestiegenen Nachfrage im Wohnimmobiliensektor ein 
Nachfragerückgang seitens der KFZ-Herstellung (inklusive 
Zulieferindustrie) gegenüber. 

Die Angebotspolitik der Banken gegenüber Unternehmen hat sich in 
den letzten Quartalen kaum verändert und ist weiterhin streng. Die 
Banken haben ihre Kreditrichtlinien und die Kreditbedingungen über 
Jahre hinweg verschärft und das vor allem mit einer zunehmend 
ungünstigeren Risikoeinschätzung begründet. 

Den Umfrageergebnissen sind keine wesentlichen Auswirkungen der 
Zinsentscheidung der EZB von Juni 2026 auf die 
Finanzierungsbedingungen zu entnehmen. 

Zwtl.: Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten weiter gestiegen 

Die Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten ist im zweiten 
Quartal 2026 weiter gestiegen - ein Trend, der seit Anfang 2024 zu 
beobachten ist. Für das dritte Quartal 2026 erwarten die befragten 
Banken aber keinen weiteren Anstieg der Nachfrage nach 
Wohnbaukrediten. 

Das Nachfrageplus im zweiten Quartal 2026 ist gemäß den 
Umfrageergebnissen auf verbesserte Aussichten am Wohnimmobilienmarkt 
sowie den gestiegenen Optimismus der Haushalte, die eine 
Wohnbaufinanzierung anstreben, zurückzuführen. Das Zinsniveau hat im 
Gegensatz zu den vergangenen Quartalen beim Nachfrageanstieg im 
zweiten Quartal 2026 nur mehr eine untergeordnete Rolle gespielt. 

Die aus den Umfrageergebnissen ersichtliche gestiegene Nachfrage 
nach privaten Wohnbaukrediten seit Anfang 2024 zeigt sich auch in der 
Kreditstatistik. Die Vergabe neuer Wohnbaukredite durch die Banken 
ist in den letzten zweieinhalb Jahren deutlich gestiegen - von 
monatlich 0,7 Mrd EUR im Jänner 2024 auf jeweils über 1,6 Mrd EUR im 
März, April und Mai 2026. Die Umfrageergebnisse signalisieren eine 
weiterhin solide Neukreditvergabe in den nächsten Monaten. 

Zwtl.: Folgen des Klimawandels wirken sich zunehmend auf das 
Kreditgeschäft aus 

Einmal jährlich thematisiert die Umfrage die Auswirkungen des 
Klimawandels auf das Kreditgeschäft. Die Ergebnisse zeigen auf der 
Nachfrageseite, dass der Finanzierungsbedarf der Unternehmen für 
Investitionen und Umstrukturierungen im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel seit Mitte 2022, dem Beginn des in der Umfrage erfassten 
Zeitraums, stetig zugenommen hat und in den nächsten zwölf Monaten 
weiter zunehmen wird. Das betrifft sowohl die Transition zu einer 
"grüneren" Leistungserstellung als auch Absicherungen gegen physische 
Risiken des Klimawandels. 

Beim Kreditangebot der Banken haben der Klimawandel und seine 
Folgen seit Mitte 2022 vor allem zu fortschreitenden Verschärfungen 
für Unternehmen mit hohem CO 2 -Ausstoß geführt. Wesentlicher Grund 
sind Kosten für die Unternehmen, die sich im Übergang zu einer 
ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft ergeben - z. B. durch rechtliche 
Rahmenbedingungen wie die CO2-Steuer, oder durch die aufgrund der 
Verdrängung bestehender Technologien durch umweltverträglichere neue 
Technologien notwendige Anpassung. Die befragten Banken haben weitere 
Verschärfungen für Unternehmen mit hohem CO 2 -Ausstoß für die 
nächsten zwölf Monate angekündigt und begründen diese zusätzlich mit 
physischen Risiken, etwa Extremwetterereignissen oder Umweltschäden, 
die den Wert der Unternehmensaktiva beeinflussen können. 

Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die 
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der 
Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine 
Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren 
Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die 
Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten sowie 
sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei 
werden rund 160 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums 
befragt, darunter acht Institute aus Österreich. 

Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in 
der Publikationsreihe "OeNB Reports" veröffentlicht ( 
https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/reports.html ). 

Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der 
OeNB-Website unter https://www.oenb.at/Geldpolitik/Erhebungen/umfrage 
-ueber-das-kreditgeschaeft.html . 

Die Resultate für den Euroraum werden von der EZB auf ihrer 
Website publiziert: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html- 
/index.en.html 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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